9 Cara Alami Meredakan Batuk tanpa Obat

Batuk merupakan kondisi umum yang kerap terjadi dan menyerang siapa saja. Biasanya batuk dapat disebabkan oleh berbagai hal, seperti infeksi virus atau bakteri, alergi, atau asap rokok.Meskipun obat-obatan dapat membantu meredakan batuk, ada juga cara alami yang efektif untuk meredakan batuk tanpa obat.Dr. Arindya Bella via Alodokter menyebut, cara alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan yakni dengan batuk. Meski begitu, batuk yang berkelanjutan dapat mengganggu aktivitas kalian sehari-hari.Batuk juga memiliki beberapa jenis, ada batuk berdahak dan batuk kering. Dr. Rizal Fadli via Halodoc menambahkan bahwa jenis batuk tersebut paling sering terjadi di masyarakat. Meski begitu, keduanya memiliki gejala yang berbeda.Jika kamu mengalami batuk-batuk, tentu batuk ini dapat di obati di rumah dengan sendiri dan alami. Berikut adalah 9 cara meredakan batuk secara efektif alami tanpa obat yang bisa kamu coba.Madu merupakan bahan alami yang mampu merdakan batuk dan flu. Madu diketahui memiliki kandungan antioksidan, sifat antibakteri dan antimikroba.Jahe memiliki sifat anti-inflamasi dan dapat meredakan batuk kering dan asma. Kamu bisa mengonsumsi air rebusan jahe untuk mengurangi batuk yang kamu alami.Mengonsumsi makanan atau minuman yang hangat dapat membantumu melegakan tenggorokan dan meredakan batuk yang dialami. Sebaiknya masukkan sup sayuran atau sup ayam ke dalam menu makan kamu saat mengalami batuk yang tidak membaik.Menghirup uap air panas dapat membantu melembapkan saluran napas dan meredakan batuk. Kamu bisa mencoba menghirup uap air panas dari mangkuk atau shower.Thyme adalah tumbuhan herbal yang dapat membantu meredakan batuk dan pilek. Kamu bisa mencoba membuat teh thyme dengan merebus daun thyme segar dalam air panas selama beberapa menit.Peppermint memiliki sifat anti-inflamasi dan dapat membantu meredakan batuk kering dan pilek. Kamu bisa mencoba membuat teh peppermint dengan merebus daun peppermint segar dalam air panas selama beberapa menit.Rosemary adalah tumbuhan herbal yang dapat membantu meredakan batuk dan pilek. Kamu bisa mencoba membuat teh rosemary dengan merebus daun rosemary segar dalam air panas selama beberapa menit.Penuhi kebutuhan cairan tubuh dengan minum air putih atau jus buah-buahan segar dapat membantu melembapkan saluran napas dan meredakan batuk.Berkumur dengan air garam dapat membantu membersihkan lendir di tenggorokan dan meredakan iritasi pada tenggorokan. Dalam mengatasi batuk, sebaiknya hindari beberapa jenis makanan yang dapat memicu batuk menjadi lebih buruk, seperti kafein dan alkohol. Selain itu, jaga kebersihan rumah atau kamar agar terhindar dari iritasi udara yang dapat memicu batuk.Meskipun cara-cara di atas terbukti efektif dalam meredakan batuk, namun jika kondisi kamu tidak membaik setelah beberapa hari atau kamu mengalami gejala lain seperti demam atau sesak napas, segera konsultasikan ke dokter untuk mendapatkan penanganan medis yang tepat.