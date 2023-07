Kian Digemari, Kini Hadir Matcha Latte untuk Kamu yang Vegetarian

(FIR)

Masa Pandemi membuat orang kerap mencari alternatif asupan yang punya kandungan kesehatan. Salah satu yang makin digemari adalah matcha.Matcha merupakan bubuk yang terbuat dari daun teh hijau yang ditumbuh kalus dari tanaman camellia sinensis. Sejatinya, matcha ini ditanam berbeda dari teh hijau.Saat menanam matcha, tanaman teh ditanam di tempat teduh selama sekitar tiga hingga empat minggu sebelum panen. Proses inilah yang menyebabkan tanaman herbal ini menghasilkan banyak kafein dan theanine, sehingga menghasilkan nutrisi matcha yang unik.Tren matcha sendiri mulai muncul ketika menjadi menu minuman, seperti teh matcha dan matcha latte. Bahkan tak jarang, bubuk matcha juga dikreasikan pada makanan penutup, seperti es krim matcha atau matcha cake.Matcha pun menjadi menu yang dipamerkan CY Beverages pada pameran Food and Hotel Indonesia atau FHI yang berlangsung di JIEXPO Kemayoran 25-28 Juli 2023. Pada momen ini, CY Beverages me-launching Matcha Latte Plant Based pertama di Indonesia.Dengan semakin bertumbuhnya permintaan dan popularitas dari konsumsi matcha latte, mendorong CY Beverages untuk terus berinovasi dan memberikan variasi baru dalam industri minuman bubuk instan matcha di Indonesia.Tak tanggung-tanggung, CY Beverages meluncurkan 3 varian baru seri Matcha Latte Plant-Based 3IN1 pertama di Indonesia, yang juga aman dikonsumsi oleh vegetarian karena terbuat dari 100% bahan vegetarian friendly tanpa protein hewani."Resmi diluncurkan di ajang FHI 2023, seri Plant-Based CY Beverages memiliki pilihan rasa yaitu Matcha Latte with Honey and Black Soya, Matcha Latte with Toasted Oats, dan Matcha Latte with Roasted Almond," ujar Calvin Yong CEO CY BeveragesSeri plant-based bertujuan untuk memudahkan para pencinta matcha yang vegetarian agar dapat menikmati matcha latte kualitas premium secara cepat dan instan di rumah kapan saja tanpa harus membeli semua bahannya secara terpisah. Produk ini juga akan diluncurkan secara serentak di berbagai supermarket premium di Indonesia dan juga online store CY Beverages setelah FHI usai."CY Beverages adalah brand yang specializes dalam produk matcha pure serta hot chocolate kualitas premium. Melihat antusiasme masyarakat Indonesia yang semakin peduli dengan Kesehatan, dan komunitas vegetarian dan plant-based lovers yang semakin bertumbuh, CY Beverages memiliki visi untuk menyediakan matcha latte kualitas premium untuk semua kalangan dan itu termasuk untuk saudara vegetarian kita."Sekarang kamu tidak perlu lagi buat matcha latte dari berbagai bahan plant-based, cukup ambil CY Matcha Latte Plant-Based dan langsung seduh saja. Praktis, sehat, dan enak!" tutup Calvin Yong.