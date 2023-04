Bila Kerap Mengalaminya, Yuk Coba 4 Latihan untuk Redakan Sembelit

1. Lari

(Yoga juga dipercaya dapat meringankan gejala nyeri, migrain, dan membantu mengatasi insomnia. Foto: Ilustrasi/Dok. Unsplash.com)

2. Yoga

3. Latihan inti

4. Kardio ringan

(TIN)

Saat berjuang melawan sembelit dan untuk membuat segala sesuatu di dalam pencernaan bergerak, salah satu solusi terbaik adalah dengan benar-benar bergerak. Tinjauan penelitian yang diterbitkan dalam Scandinavian Journal of Gastroenterology menemukan bahwa olahraga dapat memperbaiki gejala sembelit.Tak hanya itu, penelitian bahkan mengaitkan olahraga teratur dengan bantuan yang signifikan dari gejala sindrom iritasi usus besar, termasuk sembelit.“Namun, mekanisme yang tepat tentang bagaimana olahraga mengaktifkan motilitas usus - pergerakan makanan melalui tubuh - tidak sepenuhnya dipahami,” ujar Bethany Doerfler, RDN, spesialis penelitian gastrointestinal dengan Northwestern Pusat Kesehatan Pencernaan Kedokteran di Chicago. Doerfler mencatat bahwa hal itu diyakini terjadi melalui jalur mekanis dan kimiawi.Mekanisme mekanis termasuk tekanan fisik dan memutar usus serta perubahan aliran darah ke usus. Yang kimia termasuk pelepasan hormon dan peningkatan enzim pencernaan. Dan, untuk mendapatkan manfaat pencernaan terbesar dari berolahraga, pilihan olahraga yang tepat.Berikut adalah latihan yang membawa manfaat signifikan dalam meredakan sembelit - plus, cara memulainya untuk meningkatkan kesehatan “Mekanisme yang berperan di sini dianggap sebagai iskemia, atau kurangnya suplai darah ke usus besar,” jelas Rabia de Latour, MD, ahli gastroenterologi dan asisten profesor kedokteran di NYU Langone Health di New York City, kepada Everyday Health.Ya, latihan seluruh tubuh yang intens seperti berlari, tubuh mengalirkan darah dari sistem pencernaan ke otot yang bekerja. Terlebih lagi, Doerfler menjelaskan, sifat berlari yang berdampak tinggi benar-benar mendorong usus, yang dapat merangsang kontraksi.Bagi mereka yang sedang berjuang melawan sembelit, berlari lebih lambat dari kecepatan lari biasanya dapat membantu meningkatkan keteraturan buang air besar. Pun tetap terhidrasi, terutama saat melakukan olahraga intensitas tinggi, karena ini dapat mengurangi sembelit.Ini latihan unik untuk sembelit karena memengaruhi aliran darah ke usus. Karena melibatkan menguatkan, menekuk, dan memutar inti, latihan ini juga menekankan penyadapan pada sistem saraf parasimpatis . Penelitian menunjukkan bahwa postur yoga mungkin sangat bermanfaat dalam meredakan sembelit pada pasien dengan sindrom iritasi usus besar.Pasalnya kondisi pencernaan tersebut sangat terkait dengan stres, kecemasan, dan depresi. Beberapa pose yoga khusus yang dapat membantu mengurangi sembelit antara lain Supine Twist, Cobra, dan Child’s pose.Menurut Harvard Medical School, kekuatan dan fungsi otot inti, termasuk perut memainkan peran penting dalam motilitas gastrointestinal. Kontraksi mereka meningkatkan tekanan di seluruh rongga perut untuk membantu mendorong secara fisik.Tekanan mekanis dari menekuk dan memutar batang tubuh juga meningkatkan tekanan pada usus. Cobalah mengintegrasikan pekerjaan inti ke dalam latihan setidaknya tiga kali seminggu. Sit-up mungkin merangsang usus ke tingkat yang lebih tinggi.Jangan memaksakan intensitas latihan untuk mendorong buang air besar. Kardio ringan juga dapat membantu meningkatkan keteraturan. Direkomendasikan berjalan santai dan bersepeda sebagai cara untuk meningkatkan detak jantung dan merangsang saluran pencernaan tanpa menyebabkan pergeseran dramatis aliran darah dari usus yang terjadi dengan intensitas lebih tinggi.Aktivitas aerobik ringan selama 150 menit per minggu, juga bisa membantu. Atau kegiatan seperti berkebun, aktif bepergian, dan pekerjaan rumah tangga semuanya bermanfaat bagi kesehatan dan kesehatan pencernaan.