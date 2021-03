Normalkah Bila Rambut Rontok Banyak Saat Mandi?

Anagen

Catagen

Telogen

Kapan harus ke dokter?

Ketika selesai mandi, gumpalan rambut suka terlihat dan membuat kamu agak panik. Kamu akan berpikir bahwa ada hal yang terjadi pada dirimu karena rambutmu rontok dalam jumlah yang banyak.Namun kamu tidak perlu khawatir. Dikutip dari tulisan Susan Bard, MD "Why Your Hair Falls Out in the Shower - and Why Not to Panic" dalam Healthline, rambut rontok di kamar mandi benar-benar kondisi yang normal. Semua orang, apa pun jenis kelaminnya akan melihat beberapa rambut rontok setiap mandi.Ada beberapa fase pertumbuhan rambut . Tinjauan riset tahun 2017 menunjukkan bahwa fase-fase tersebut meliputi fase-fase berikut:Sekitar 85 persen hingga 90 persen rambut berada dalam fase pertumbuhan aktif ini pada waktu tertentu.Sekitar 10 persen rambut berada dalam fase pertumbuhan degeneratif ini pada waktu tertentu.Sekitar 5 persen hingga 10 persen rambut berada dalam fase istirahat ini pada waktu tertentu. Sebuah tinjauan penelitian tahun 2018 menunjukkan bahwa ketika fase-fase ini berada dalam keseimbangan normalnya, rata-rata orang merontokkan sekitar 100 helai rambut setiap hari.Kamu merontokkan rambut selama fase telogen. Jika fase menjadi tidak seimbang dan lebih banyak rambut memasuki fase telogen, kamu mungkin mengamati peningkatan rambut rontok.Salah satu gejala yang bisa mengindikasikan perlunya menghubungi dokter adalah pola kerontokan rambut. Meningkatnya kerontokan rambut bisa dipicu oleh stres . Jika kamu tidak merasa stres bisa menjadi penyebab yang mendasari atau kamu masih belum yakin, mungkin inilah saatnya untuk menghubungi dokter.Saat kamu mengalami telogen effluvium, rambut rontok biasanya ada di seluruh kepala kamu. Jika rambut rontok sangat parah, kamu mungkin merasa rambut kamu menipis secara signifikan.Rambut rontok juga bisa terjadi karena kondisi lain seperti alopecia areata. Ini biasanya menyebabkan rambut rontok tidak merata. Bila ini masalahnya, rambut rontokmu masih bisa diobati.