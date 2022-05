1. Buah-buahan segar

2. Kedelai

3. Jamur

4. Sayuran segar

5. Jagung

Kondisi panas terik akhir-akhir ini sedang dirasakan oleh sebagian masyarakat di beberapa wilayah di Indonesia. Bahkan, melansir dari Instagram resmi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), cuaca panas diperkirakan dapat berlangsung hingga pertengahan Mei 2022.Cuaca panas atau suhu udara terik ini memang fenomena alam yang tak bisa dihindarkan. Namun, kamu masih bisa melakukan beberapa hal untuk menjaga tubuh tetap sehat selama cuaca panas ekstrem ini berlangsung.Mengutip dari HealthShots, Kamayani Naresh, Ahli Nutrisi dan Kesehatan, Zyropathy, menyebutkan ada beberapa buah dan sayuran yang bisa membuat tubuhmu tetap segar selama cuaca panas, di antaranya:Berbagai buah-buahan berair adalah makanan terbaik untuk dikonsumsi selama cuaca panas. Buah jeruk seperti lemon, jeruk nipis, jeruk bali, mangga, jeruk, nanas, stroberi, dan tomat kaya akan vitamin C. Juga, mengandung vitamin lain seperti A, B, E, dan K.Vitamin C dapat meningkatkan penyerapan zat besi, sehingga meningkatkan kekebalan tubuh kita dan juga membantu gigi dan gusi kita menjadi sehat. Sementara, buah-buahan yang menghidrasi seperti melon dan semangka kaya akan vitamin C dan membantu menjaga kadar air dalam tubuh yang berdampak pada kestabilan suhu tubuh tentunya.Makan daging di musim panas sebaiknya dihindari karena dapat melepaskan lebih banyak panas tubuh saat dimetabolisme. “Kedelai adalah pengganti yang sempurna untuk telur dan daging. Ini kaya akan mineral makanan, protein, dan vitamin B," kata Naresh. Kamu bisa memilih olahan kedelai seperti tempe dan tahu untuk dikonsumsi selama cuaca panas.Jamur kaya akan vitamin D, vitamin B, tembaga, kalium, dan selenium serta memiliki kalori yang rendah. Ini mengandung nutrisi yang menjaga irama jantung dan produksi sel darah merah. Jamur adalah salah satu makanan yang sempurna untuk dimakan di musim panas karena mereka dapat meningkatkan fungsi saraf.Naresh menyebutkan bahwa paprika, brokoli, kubis, kembang kol, mentimun, bayam, tomat, dan zucchini adalah beberapa sayuran musim panas yang tidak boleh dilewatkan. Mereka tinggi antioksidan, serat, dan vitamin. Sayuran ini juga membantu dalam menurunkan kolesterol dan meningkatkan kesehatan jantung.Ini adalah makanan paling bergizi untuk dimakan di musim panas karena kaya akan serat, mineral, dan vitamin A, B, dan E. Jagung dapat mengurangi risiko degenerasi makula (yang umumnya menyebabkan kebutaan di usia tua) karena juga mengandung lutein dan zeaksantin.