Kadar Hemoglobin Rendah? Coba Deh Tingkatkan dengan 5 Makanan Ini

1. Bit

(Sayuran daun hijau adalah salah satu sumber terbaik zat besi yang baik untuk meningkatkan sel darah merah di dalam tubuh. Foto: Ilustrasi/Dok. Unsplash.com)

2. Sayuran hijau

3. Kismis dan kurma

4. Biji wijen

5. Daun kelor

(TIN)

Makanan, buah-buahan atau tumbuh-tumbuhan yang tersedia di alam sudah lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan harian kita akan segala jenis vitamin dan mineral.Tidak perlu bergantung pada suplemen atau pil vitamin, jika seseorang berfokus pada pola makan sehat setiap hari dan hal yang sama berlaku untuk orang dengan jumlah hemoglobin rendah atau kekurangan zat besi.Banyak orang saat ini, utamanya wanita menderita kekurangan zat besi yang menyebabkan masalah seperti anemia dan jumlah hemoglobin yang rendah.Anemia sendiri adalah penyakit yang berhubungan dengan darah yang terjadi ketika ada kekurangan hemoglobin dan sel darah merah dalam darah. Itu terjadi dari rendahnya kadar zat besi dalam tubuh, yang dapat menyebabkan kelelahan, kelemahan dan kelesuan.Tapi ini adalah masalah yang bisa diselesaikan dengan 'sederhana' dengan melakukan diet kaya zat besi. Ahli gizi, Avni Kaul, yang berbagi beberapa makanan kaya zat besi, termasuk yang dapat membantu meningkatkan jumlah hemoglobin.Makanan ini kaya akan zat besi, tembaga, fosfor, magnesium, dan vitamin B1, B2, B6, B12, dan C. “Banyak nutrisi dalam bit bermanfaat dalam merangsang produksi sel darah merah (RBC) dalam tubuh dan meningkatkan tingkat hemoglobin,” ujar Kaul.Salah satu cara untuk memasukkan bit ke dalam makanan disarankan, dalam blender tambahkan berkisar satu cangkir bit cincang, haluskan dengan benar, saring jusnya dan tambahkan satu sendok teh jus lemon dan minum jus yang luar biasa ini secara teratur di pagi hari sebagai lemon. Jus menambah kandungan vitamin C dan meningkatkan penyerapan zat besi.Bayam jenis sayuran hijau yang dikenal sebagai sumber zat besi paling baik. Di dalam 180 gram bayam, terkandung berkisar tujuh miligram zat besi. Selain itu, bayam juga mengandung vitamin C yang dapat membantu proses penyerapan zat besi di dalam tubuh.Kombinasi buah kering yang luar biasa ini hadir dengan kekayaan zat besi, magnesium, tembaga, dan vitamin A dan C. Dalam lansiran HealthShots, Kaul menyarankan untuk memasukkan buah-buahan kering ini ke dalam menu makanan demi meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan meningkatkan penyerapan zat besi.Makanlah tiga sampai lima kurma dan satu sendok makan kismis sebagai camilan atau dengan sarapan yang memberi energi instan dan meningkatkan kadar zat besi.Mengandung zat besi, tembaga, seng, selenium, dan vitamin B6, E, dan folat. Penambahan biji wijen hitam setiap hari terbukti meningkatkan kadar hemoglobin dan meningkatkan penyerapan zat besi.Pakar nutrisi menyarankan agar seseorang dapat mengambil berkisar satu sendok makan biji wijen hitam sangrai kering, campur dengan satu sendok teh madu, dan gulung menjadi bola. Minumlah ini setiap hari untuk meningkatkan kadar zat besi.Merupakan daun yang mengandung banyak vitamin A, C, magnesium, dan zat besi. Cukup minum satu sendok teh bubuk daun kelor setiap hari di pagi hari saat perut kosong. Cobalah cara alami ini untuk meningkatkan kadar hemoglobin dan lihat perbedaannya.