Bagian-bagian Tubuh yang Harus Kamu Bersihkan Setiap Hari

Ilustrasi-Freepik

Jakarta: Salah satu cara untuk menjaga kebersihan tubuh adalah dengan mandi setiap hari. Akan tetapi, mungkin terkadang ada situasi-situasi di mana kamu tidak bisa melakukan mandi setiap harinya.



Misalnya saja ketika kamu sedang sakit. Jika hal itu yang terjadi, meskipun kamu tidak membersihkan seluruh badan tetapi ada beberapa bagian tubuh yang tetap harus dibersihkan setiap harinya.



Dilansir dari Eat This, Not That berikut ini adalah bagian-bagian tubuh yang harus selalu dibersihkan setiap harinya:

1. Kaki

Menurut Tom Biernacki, PDM, ahli penyakit kaki dan ahli bedah kaki dan pergelangan kaki bersertifikat, Bau kaki dan jamur kaki hanya bisa terjadi jika ada kulit mati atau kulit berkeringat di kaki.



"Untuk itu, bagian kaki sebaiknya dibersihkan setiap hari untuk mencegah bau kaki dan jamur kaki," ujar Tom.



Pastikan untuk benar-benar menggosok kaki ketika sedang membersihkannya. Kamu mungkin jarang membersihkan jari-jari kaki dan di bawah kuku, di mana jamur dapat terbentuk," kata Chris Airey, MD, direktur medis di Optimale.

2. Belakang telinga

"Di belakang telinga terdapat lipatan kulit selain jumlah kelenjar sebaceous yang tinggi," jelas Sandra El Hajj, MD, seorang dokter medis naturopati.



Kelenjar ini dapat mengumpulkan keringat saat mengeluarkan sebum. Akumulasi ini dapat menyebabkan akumulasi bakteri yang dapat menciptakan bau seperti keju. Semua sekresi ini normal, namun kamu harus menjaga area itu dan membersihkannya setiap hari.

3. Lidah

"Bersihkan lidah setiap hari ketika kamu sedang menyikat gigi," saran William L. Balanoff, direktur klinis eksekutif Ortodontik Care of Georgia dan CEO Oral Care Perfected.



Semua orang tahu manfaat menyikat gigi dan melakukan flossing. Tetapi kebanyakan banyak yang tidak pernah membersihkan atau mengikis lidah mereka.



Balanoff menambahkan bahwa lidahmu adalah sumber bau mulut dan juga bisa menjadi tempat berkembang biaknya bakteri. Penumpukan bakteri ini dapat menyebabkan radang gusi.

4. Ketiak

Waqas Ahmad Buttar, MD, seorang dokter keluarga di Sachet Infusions, menunjukkan bahwa, ketiak adalah salah satu area tubuh di mana sebagian besar patogen menyerang karena peningkatan keringat.



“Ada juga pertumbuhan rambut di ketiak, yang bila dikombinasikan dengan berkeringat dalam cuaca panas dan lembap maka dapat menyebabkan infeksi," ujar dr Buttar.



Meskipun deodoran dapat membantu mengendalikan masalah seputar bau ketiak, untuk benar-benar memastikan tubuh sehat dan bebas dari bakteri sebaiknya gunakan sabun.

(FIR)