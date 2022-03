Rekomendasi untuk Ibu Hamil, Ini 5 Makanan yang Tinggi Akan Folat

1. Bayam

: Bagi wanita yang sedang hamil atau mencoba untuk hamil , kemungkinan udah familiar dengan folat . Vitamin ini penting untuk perkembangan sel darah merah.Selain dalam bentuk vitamin, folat juga bisa ditemukan dalam makanan . Makanan yang kaya folat memiliki banyak manfaat lain, dan dapat berkontribusi untuk kesehatan dan kebugaran secara keseluruhan.Ahli gizi Lisa Richards, CNC, mengatakan, folat adalah nutrisi penting yang berperan dalam kesehatan sel dan produksi DNA dalam tubuh. Homosistein (asam amino) cenderung meningkat tanpa adanya folat yang cukup dalam tubuh, yang dapat menyebabkan peningkatan penyakit jantung."Folat dapat membantu mengurangi tanda dan gejala kesehatan sel, mulai dari penuaan kulit hingga penyakit kronis," kata Lisa.Berikut ini adalah beberapa makanan yang tinggi akan kandungan folat:"Seikat bayam mentah menyediakan sekitar 15 persen dari asupan folat harian yang direkomendasikan, ditambah lagi mengandung banyak nutrisi lain yang mendukung kesehatan, seperti vitamin C dan K dan kalsium," kata Serena Poon, CN, CHC, CHN, seorang chef sekaligus ahli gizi.Serena menambahkan, bayam mudah ditemukan dan menjadi bahan dasar salad yang lezat. Sayuran berdaun hijau gelap sangat ideal untuk konsumsi folat.Serena merekomendasikan brokoli karena nilai gizinya. Secangkir brokoli mentah mengandung sekitar 14 persen dari asupan folat harian yang direkomendasikan dan juga mengandung vitamin C dan K dan serat."Brokoli mentah bisa menjadi camilan atau lauk siang yang enak," ujar Serena.Brussles sprouts yang ditumis dengan sedikit bumbu dan minyak sudah bisa menjadi hidangan yang lezat. Plus, Brussles sprouts dikemas dengan nutrisi."Satu setengah cangkir Brussel sprouts mengandung sekitar 12 persen dari asupan folat harian yang direkomendasikan. Brussels sprouts merupakan sumber vitamin C dan K dan serat yang bagus," terang Serena."Satu setengah cangkir asparagus yang dimasak menyediakan sekitar 34 persen dari folat yang direkomendasikan setiap hari," kata Serena.Sementara menurut Richards, asparagus adalah anti-inflamasi yang dikemas dengan antioksidan yang kaya, sehingga bermanfaat bagi kesehatan dan pencernaan secara keseluruhan.Makanan super lain yang sarat dengan folat adalah alpukat. Setengah buah dari alpukat menyediakan sekitar 15 persen dari asupan folat harian yang direkomendasikan."Alpukat juga memberikan lemak sehat dan sangat lezat untuk roti panggang, smoothies, atau dikonsumsi sendiri," pungkas Serena.