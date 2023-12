Manfaat dan Efek Samping Mengonsumsi Buah Bacang yang Jarang Diketahui Orang

Manfaat buah bacang bagi kesehatan

1. Mengontrol gula darah

2. Meningkatkan kekebalan tubuh

(Anemia terjadi ketika tubuh kekurangan sel darah merah sehat atau hemoglobin. Foto: Ilustrasi/Dok. Unsplash.com)

3. Mengatasi anemia

4. Menyehatkan mata

6. Mencegah dan mengatasi sembelit

Tak jarang orang tidak menyadari kelebihan buah bacang. Buah yang dikenal dengan nama lain limus atau mangga pakel ini mempunyai banyak manfaat baik untuk kesehatan, lho.Buah ini memiliki warna daging yang mirip dengan buah mangga. Buah bacang juga diketahui masih satu kerabat dengan buah mangga.Buah bacang memiliki kulit berwarna hijau tapi kelabu dan tampak kusam, selain itu terdapat bercak-bercak seperti noda pada kulitnya. Dibanding mangga, buah bacang memiliki aroma yang menyengat dan warna daging yang lebih kuning serta rasa asam yang mendominasi.Dilansir dari National Library of Medicine, dalam satu butir buah bacang terdapat banyak nutrisi penting untuk tubuh, seperti serat, vitamin C, vitamin E, vitamin A, vitamin B3, hingga vitamin K.Selain itu, buah bacang juga mengandung folat, thiamin, fosfor, kalium, kalsium, magnesium, natrium, tembaga, beta karoten, dan masih banyak lagi.Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, buah bacang memiliki sejumlah nutrisi yang baik bagi tubuh. Adapun manfaat yang dapat dirasakan jika kamu mengonsumsinya, antara lain:Buah bacang sarat akan antioksidan dan serat. Kandungan tersebut menjadikan buah bacang baik dikonsumsi untuk mempertahankan dan memperbaiki efektivitas hormon insulin dalam mengontrol kadar gula darah.Buah bacang juga tergolong sebagai buah dengan nilai indeks glikemik yang rendah, sehingga tidak cepat meningkatkan kadar gula darah. Berkat manfaatnya ini, buah bacang baik dikonsumsi oleh penderita diabetes.Namun, di sisi lain, buah bacang juga banyak mengandung kalori dan gula. Oleh karena itu, kamu sebaiknya tidak mengonsumsi buah ini secara berlebihan untuk mencegah lonjakan kadar gula darah, ya.Kandungan beta-karoten yang besar membantu memperkuat sistem imun. Buah bacang juga mengandung Vitamin A yang berfungsi sebagai antioksidan yang melindungi tubuh dari radikal bebas.Salah satu manfaat buah bacang adalah dapat membantu para penderita anemia lantaran buah yang satu ini diketahui kaya akan zat besi. Tentu saja, kandungan tersebut sangat bermanfaat khususnya bagi penderita anemia.Salah satu manfaat buah bacang adalah untuk menjaga kesehatan mata. Hal ini karena buah bacang mengandung beragam nutrisi yang penting untuk menunjang fungsi dan kesehatan mata, seperti vitamin A, vitamin C, dan beragam jenis antioksidan, seperti lutein, zeaxanthin, dan flavonoid.5. Menambah energiBuah bacang mengandung karbohidrat, protein, dan gula, yakni jenis nutrisi yang merupakan sumber energi utama bagi tubuh. Hal ini menjadikan buah bacang cocok dimasukkan ke dalam menu camilan sehat untuk mengatasi rasa lelah dan meningkatkan energi.Kandungan serat dan air pada buah bacang bermanfaat untuk menjaga kesehatan usus dan melancarkan pencernaan. Dengan pencernaan yang lancar, kamu pun bisa terhindar dari gangguan pencernaan, seperti sembelit dan diare.Efek samping ketika makan buah bacangBuah bacang pada dasarnya bisa dimakan asalkan tahu cara mengolahnya. Cukup berbeda dengan buah mangga, di mana kulitnya cukup tipis dan hampir keseluruhan daging buahnya bisa dikonsumsi, tetapi tidak dengan bacang.Menurut dr. Maria Arlene, Sp.Ak, perlu berhati-hati dalam mengonsumsi bacang. Adapun efek samping yang bisa terjadi, antara lain:- Jika terkena getah atau cairan pada kulit, dapat menimbulkan iritasi. Iritasi biasanya terjadi pada bibir dan sebabkan gatal hingga lecet.- Hati-hati terhadap reaksi alergi. Reaksinya bisa saja terjadi kulit seperti melepuh dan membengkak pada area bagian bibir.- Aroma buah bacang begitu kuat dan tajam. Hal ini menimbulkan efek mual bagi yang tidak tahan dengan baunya.Meski punya banyak manfaat, efektivitas dan tingkat keamanan dalam mengonsumsi buah bacang masih perlu diteliti lebih lanjut. Kamu juga disarankan untuk tidak mengonsumsinya secara berlebihan karena buah ini tinggi kalori.Jika ingin memasukkan buah bacang ke dalam menu makanmu, terlebih bila kamu memiliki kondisi kesehatan tertentu, sebaiknya konsultasikan dengan dokter terlebih dahulu. Dokter akan memberikan saran terkait porsi buah bacang yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi kesehatanmu.