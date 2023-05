Ayah Bunuh Anak Kandung, Betapa Pentingnya Kesehatan Mental Orang Tua

(FIR)

Baru-baru ini, kasus orang tua membunuh anak kandungnya kembali terjadi. Dengan dalih ingin anaknya masuk surga, si buah hati tewas di tangan ayah kandungnya di Gresik, Jawa Timur.Terkini, terjadi di Pati, Jawa Tengah. Kali ini sang ayah tega membunuh si buah hatinya lantaran sang bayi selalu rewel.Save the Children Indonesia menyoroti isu kesehatan mental orang tua dalam kasus-kasus pembunuhan yang terjadi dalam satu minggu terakhir. Dari kasus-kasus tersebut, orang tua yang menjadi pelaku kejahatan, seharusnya menjadi sosok terdekat yang melindungi anak dan yang paling dipercaya oleh anak.Tak jarang salah satu alasan utama pembunuhan karena faktor kemiskinan, ketidaksanggupan memberikan pengasuhan, dan paling buruk adalah anggapan orangtua bahwa membunuh untuk menyelamatkan anak.“Kasus pembunuhan anak yang belakangan terjadi menunjukkan betapa pentingnya semua pihak memberi perhatian pada isu kesehatan mental orang tua. Kondisi kesehatan mental pada orang tua dapat berdampak besar pada anak-anak yang diasuhnya, dan memengaruhi perilaku serta kesejahteraan mereka," ujar Troy Pantouw / Chief of Advocacy, Campaign, Communication & Media – Save the Children Indonesia."Oleh karena itu, Save the Children Indonesia mendesak Pemerintah untuk memprioritaskan isu kesehatan mental orang tua dalam berbagai bentuk kegiatan secara nyata dan meningkatkan akses, maupun kualitas layanan kesehatan mental bagi masyarakat, khususnya orang tua," sambungnya.Data World Health Organization 2021 menjelaskan, 10-20% anak dan remaja di seluruh dunia mengalami kondisi permasalahan terkait kesehatan mental, 50% di antaranya dimulai sejak usia 14 tahun dan 75% dimulai pada usia pertengahan 20-an.