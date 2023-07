Bumil Coba Deh! Ini 5 Khasiat Konsumsi Jambu Biji Saat Hamil

Apa saja kandungan di dalam jambu biji?

- Karbohidrat

- Serat

- Mineral, seperti kalsium, fosfor, natrium, kalium, tembaga, dan seng

- Beta karoten

- Vitamin B1, B2, B3, dan B9

Manfaat yang akan didapat jika mengonsumsi jambu biji

(Dalam 100 gram (1 buah besar) jambu biji terkandung sekitar 87 mg vitamin C. Jumlah ini sudah mencukupi kebutuhan vitamin C harian ibu hamil yang dianjurkan. Foto: Ilustrasi/Dok. Unsplash.com)

1. Mencegah cacat bayi saat lahir

2. Meningkatkan penyerapan zat besi

3. Mengatasi masalah pencernaan

4. Mendukung pembentukan organ janin

5. Menjaga daya tahan tubuh selama hamil

Jambu biji menjadi buah yang mudah ditemukan di sekitar. Cara mengonsumsinya pun tergolong mudah, bisa secara langsung atau mengubahnya menjadi jus. Ternyata, jambu biji memiliki banyak manfaat untuk ibu hamil Jambu biji diketahui mengandung vitamin C yang berperan sebagai antioksidan untuk melindungi sel imun dari kerusakan akibat radikal bebas. Hal ini yang membuat jambu biji menjadi buah yang cocok untuk meningkatkan imunitas tubuh.Dalam 100 gram (1 buah besar) jambu biji terkandung sekitar 87 mg vitamin C. Jumlah ini sudah mencukupi kebutuhan vitamin C harian ibu hamil yang dianjurkan, yakni 80-85 mg per hari. Jadi, mengonsumsi jambu biji akan baik untuk kesehatan Bumil.Selain vitamin C, jambu biji juga mengandung berbagai nutrisi lain yang dibutuhkan selama kehamilan , antara lain:Buah yang identik dengan kulit berwarna hijau muda serta di dalam berwarna merah muda ini memiliki segudang manfaat. Pun, ibu hamil juga bisa merasakan manfaat dari mengonsumsi jambu biji terhadap kehamilan.Menurut dr. Merry Dame Cristy Pane dalam Alodokter , Bumil bisa mendapatkan khasiat saat mengonsumsi jambu biji, antara lain:Ternyata, jambu biji dapat mencegah bayi mengalami cacat saat lahir. Kandungan vitamin B9 atau asam folat dalam jambu biji dinilai memiliki banyak manfaat untuk ibu hamil dan janin.Asam folat berperan penting dalam pembentukan, perbaikan, dan fungsi DNA. Ini akan memengaruhi pertumbuhan plasenta dan perkembangan janin. Mencukupi nutrisi ini akan membantu menghindari kecacatan pada otak dan saraf bayi, seperti anensefali dan spina bifida.Selama kehamilan, Bumil membutuhkan jumlah zat besi yang bertambah dua kali lipat. Jika kekurangan zat besi, Bumil berisiko mengalami anemia yang bisa membuat Bumil merasa pusing, lelah, dan lemah.Ternyata, vitamin C yang terkandung dalam jambu biji dapat meningkatkan penyerapan zat besi di dalam tubuh Bumil. Zat besi diketahui memiliki peranan yang penting untuk membantu mengalirkan oksigen ke janin.Jika mengonsumsi jambu biji, Bumil akan mendapatkan zat besi yang membantu untuk janin. Kedepannya, Bumil bisa merasakan lebih fit atau sehat dalam menjalankan kegiatan sehari-hari.Masalah pencernaan merupakan hal yang umum terjadi selama kehamilan. Masalah seperti refluks, diare, dan sembelit memang tak jarang terjadi.Kondisi ini tentunya bisa membuat Bumil merasa tidak nyaman dan mengganggu aktivitas sehari-hari. Maka dari itu, jambu biji berkhasiat untuk melancarkan pencernaan Bumil.Kandungan tembaga dalam jambu biji berfungsi untuk membentuk sel darah merah lebih banyak, guna mencukupi kebutuhan oksigen dan nutrisi janin. Selain itu, mineral ini juga mendukung pembentukan jantung, pembuluh darah, serta sistem kerangka dan saraf bayi di dalam kandungan.Jambu biji mengandung vitamin C yang bisa meningkatkan imunitas ibu hamil. Selain vitamin C, jambu jenis ini juga mengandung vitamin A, antioksidan, serta zinc yang baik untuk menjaga daya tahan tubuh.Kandungan-kandungan ini yang membuat Bumil bisa tetap fit dalam menjalankan aktivitas. Selain itu, manfaat jambu biji tidak hanya untuk mengatasi masalah kesehatan yang umum Bumil alami, tetapi juga dapat mendukung perkembangan janin.