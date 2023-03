Ada Harapan! Vaksin Kanker Serviks Tunjukkan Pengurangan Tumor Hingga 80 Persen

(Fungsi vaksin yaitu merangsang sistem kekebalan atau imun tubuh. Foto: Ilustrasi/Dok. Unsplash.com)

(TIN)

Para ilmuwan selangkah lebih dekat untuk mengembangkan vaksin kanker serviks setelah uji coba pada tikus menunjukkan bahwa vaksin itu mengurangi tumor hingga 80 persen.Para peneliti menguji trio vaksin mRNA yang pada dasarnya merupakan bentuk suntikan covid, pada tumor yang disebabkan oleh human papillomavirus (HPV).Sementara HPV tidak menimbulkan masalah bagi kebanyakan orang, namun dapat meningkatkan risiko beberapa jenis kanker seperti serviks Ketiga vaksin diuji secara individual pada tikus dengan tumor HPV dan analisis hasilnya diterbitkan dalam jurnal Science Translational Medicine menemukan bahwa setiap vaksin mengurangi ukuran tumor dengan dosis tunggal.Bahkan satu dosis vaksin yang rendah menimbulkan respons kekebalan yang kuat dan menyebabkan regresi tumor lengkap pada 80 persen tikus pada stadium lanjut, kata tim dari Universitas Pennsylvania dan Sao Paulo. Hal ini diungkapkan oleh Dailymail.Vaksin yang sudah diberikan kepada orang muda dapat melindungi dari HPV, dan mencegah kanker yang disebabkannya, tetapi tidak mengobati tumor Temuan ini dipresentasikan pada konferensi American Association for the Advancement of Science di Washington. Uji klinis lebih lanjut akan diperlukan, tim menjelaskan.