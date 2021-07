Orang Tua Donasikan Ribuan Susu untuk Nakes di Wisma Atlet

(ELG)

Situasi pandemi seperti sekarang, tubuh asupan gizi dan vitamin yang cukup agar imunitas tubuh tetap terjaga. Salah satu pelengkap kesempurnaan rangkaian makanan sehat yang dapat membantu meningkatkan imun tubuh adalah susu.Karena itulah, OT (Orang Tua) Group melakukan aksi sosial dengan menyumbangkan total 5000 paket Susu Milk-Ido kepada sejumlah pihak, salah satunya adalah RS Darurat Penanganan Covid 19 Wisma Atlet, Kemayoran, Jakarta. Bantuan susu itu diterima langsung oleh Kolonel (Kes) A. Kholik Harahap, Koordinator Farmasi dan Terapi RSDC Wisma Atlet."Terima kasih atas donasi Susu Milk-Ido untuk tim relawan dan Nakes yang bertugas di Wisma Atlet ini, mudah-mudahan dapat membantu menjaga kesehatan dan meningkatkan semangat mereka," kata Kolonel (Kes) A. Kholik Harahap dalam keterangan tertulisnya.Selain ke Wisma Atlet, Orang Tua juga menyumbangkan susu yang belum lama dirilis itu ke sejumlah tempat lain seperti panti asuhan dan komunitas anak-anak pemulung di wilayah Jakarta dan sekitarnya.Lewat donasi itu, mereka ingin memicu minat masyarakat Indonesia terhadap susu. Pasalnya, tingkat konsumsi susu di Indonesia masih terbilang rendah dibanding negara-negara Asia Tenggara lainnya.Badan Pusat Statistik pada tahun 2020 mencatat konsumsi susu nasional sebesar 16,27 kg per kapita per tahun. Angka ini lebih rendah dibanding negara-negara lain di Asia Tenggara, misalnya dengan Malaysia 36,20, Myanmar 26,7, dan Thailand 22,20."Produksi susu sapi dalam negeri hanya bisa mencukupi sekitar 20 persen kebutuhan nasional. Sehingga sebagian besar harus diimpor. Tentunya dengan komponen impor yang cukup besar dapat berpengaruh pada harga jual. Kami melihat ini adalah salah satu akar masalah masih rendahnya tingkat konsumsi susu masyarakat Indonesia terutama di kalangan anak-anak," jelas Harianus Zebua, Head of Corporate and Marketing Communication OT Group.Susu dalam kemasan botol Milk-Ido disebut Harianus menggunakan bahan utama susu sapi segar Friesian Holstein, jenis sapi perah yang dikenal memproduksi susu terbanyak dengan kualitas terbaik. Selain itu, mengandung 100% Vitamin D3 dari kebutuhan harian yang sangat dibutuhkan oleh tubuh setiap hari semasa pandemi."Kami berupaya memformulasi produk susu dengan kandungan gizi yang baik namun harganya tetap terjangkau oleh masyarakat luas. Anak-anak Indonesia harus tetap semangat dalam mengejar cita-citanya, meskipun dibatasi oleh pandemi Covid-19, tidak boleh menyerah dan putus asa. Anak-anak Indonesia pasti bisa," tutup Harianus.