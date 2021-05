Konsumsi Ini jika Kamu Sedang Meriang

1. Konsumsi makanan tinggi vitamin C, zinc, magnesium, dan kalsium

2. Mengonsumsi suplemen

3. Minumlah air putih, kaldu, dan teh bebas kafein

Sup dan makanan berkuah biasanya menjadi salah satu cara alami untuk membantu melegakan demam atau sakit tenggorokan. Namun sebenarnya, pilihan makanan dan minuman untuk membantu tubuh saat kondisi tidak fit ada banyak sekali, dan tentunya sangat beragam.Berikut ini adalah makanan dan minuman yang baik dikonsumsi ketika kamu sedang tidak enak badan:“Jika kamu mengalami gejala awal flu, fokuskan makanan yang kamu konsumsi terhadap makanan yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh,” ujar Fred Pescatore, MD, seorang dokter yang mengkhususkan diri pada pengobatan alami kepada Insider.Menurut Pescatore, vitamin dan mineral seperti vitamin C, zinc, magnesium, dan kalsium merupakan kunci penting. Vitamin C dan zinc telah digunakan untuk mengobati flu dan pilek selama berpuluh-puluh tahun.Keduanya memang tidak bisa mencegah, tetapi bisa meringankan gejala yang dirasakan. Asupan vitamin C yang disarankan per hari untuk rata-rata orang dewasa adalah 75 miligram (mg) untuk wanita dan 90 mg untuk pria.Ketika sedang sakit, nafsu makan juga akan menurun. Inilah yang membuat tubuh menjadi kekurangan nutrisi untuk mempercepat proses penyembuhan. Dalam kasus tersebut, suplemen dapat menjadi sumber vitamin dan mineral yang kuat.“Diet yang normal dan sehat harus memenuhi kebutuhan tubuh akan vitamin dan mineral, tetapi jika dibutuhkan, kamu juga bisa menambahkan suplemen dari vitamin-vitamin tersebut untuk memastikan apakah kamu mendapatkan jumlah yang cukup,” saran Pescatore.Plus, penelitian kecil menunjukkan bahwa suplemen yang mengandung elderberry, ginseng, dan bawang putih dapat mengurangi keparahan gejala dan mengurangi durasi penyakit seperti pilek dan flu.Selain makan dengan benar, memenuhi cairan yang cukup juga penting. Ketika sedang sakit, kamu bisa mengalami dehidrasi. Untuk itu, minumlah banyak air dan hindari cairan yang dapat membuat tubuh semakin dehidrasi."Hidrasi sangat penting untuk membantu tubuh melawan infeksi atau virus. Cairan seperti kaldu dan teh (bebas kafein) adalah pilihan terbaik," kata Pescatore."Hindari minuman manis seperti soda yang mengandung gula berlebihan. Ini diketahui dapat menekan sistem kekebalan tubuh, sehingga lebih sulit untuk pulih dari penyakit," tutupnya.