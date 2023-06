Kesulitan Tidur? Cobain 4 Asupan Ini, Bakal Auto Nyenyak

1. Susu

2. Nasi putih

3. Ikan berlemak

4. Kiwi

Tidur menjadi salah satu hal yang perlu dilakukan seseorang untuk menjaga kesehatan tubuh. Tak cukup tidur akan membuat masalah baru terhadap kesehatan. Bagaimana jika kesulitan untuk tidur?Dilansir dari Healthshots, tidur disarankan 7 hingga 9 jam per hari. Jika kurang atau lebih dari itu, akan menganggu aktivitas seperti tidak fokus dan mengantuk. Jangka panjangnya, akan terjadi masalah kesehatan di tubuhmu.Namun, jika kamu sudah mencoba untuk terlelap, tetapi tak kunjung untuk tidur. Makan sebelum tidur memang dapat menjadi alternatif, tetapi hal ini tidak disarankan. Hal tersebut karena permasalahan metabolisme yang melambat di malam hari.Lalu, sebaiknya bagaimana agar tidur bisa segera dan tanpa mengalami gangguan tidur? Makan sebelum tidur disarankan maksimal tiga jam sebelum terlelap. Nah, kamu bisa mengonsumsi makanan atau minuman ini:Secangkir susu hangat bisa membantu mendapatkan istirahat malam. Hal ini karena susu dikenal sebagai sumber triptofan yang meningkatkan kualitas tidur pada manusia. Efeknya tampak lebih besar bila dikonsumsi bersamaan dengan melatonin dan disertai dengan olahraga teratur.Pada sebuah penelitian dalam International Journal of Tryptophan Research, para ilmuwan menemukan bahwa triptofan menghasilkan efek terapeutik melalui mekanisme melatonin. Hal ini yang membantu mengatasi gangguan tidur pada susu.Beberapa dari kamu mungkin pernah merasa mengantuk setelah makan siang. Ternyata, nasi putih yang tinggi karbohidrat dan rendah serat memiliki indeks glikemik yang tinggi.Ilmuwan menyarankan bahwa mengonsumsi makanan dengan indeks glikemik tinggi seperti nasi, beberapa jam sebelum tidur dapat membantu meningkatkan kualitas tidur. Ini sebabnya kamu bisa terasa mengantuk setelah memakan nasi putih.Ikan seperti tuna, salmon, dan mackerel dikenal sangat sehat dan di antara manfaat lainnya juga membantu tidur. Ikan berlemak tinggi asam lemak omega-3 yang mengurangi peradangan.Sifat anti-inflamasinya dipasangkan dengan kandungan vitamin D yang tinggi berpotensi meningkatkan kualitas tidur. Hal ini dikarenakan keduanya meningkatkan produksi serotonin, yang merupakan zat kimia otak yang mendorong tidur.Sebuah studi yang dilakukan oleh Universitas Columbia, New York menemukan bahwa kiwi dapat menjadi salah satu makanan terbaik untuk dimakan sebelum tidur. Alasannya adalah bahwa kiwi meningkatkan kualitas tidur.Buah bergizi ini mengandung sejumlah besar vitamin C dan K serta folat dan potasium dalam jumlah yang cukup yang bermanfaat bagi kesehatan. Kesehatannya pun seperti perihal pencernaan, mengurangi peradangan, dan menurunkan kolesterol.