Sebagai Penggiat Olahraga, Kamu Wajib Tahu Kebugaran dengan Fitness Check Up

: Olahraga sebagai upaya dalam menjaga kesehatan kini sudah berkembang pesat menjadi tren dan gaya hidup kekinian hingga kompetisi yang membutuhkan keseriusan.Banyak mereka para pencinta olahraga, terus mengeksplor dirinya untuk meningkatkan performance mereka. Parameter pace berlari, power, bike fitting sudah menjadi suatu term yang tidak asing di kalangan sport enthusiast ini.Kini teknologi semakin berkembang, hingga sudah ada klinik olahraga Welspro berlokasi di Pancoran, Jakarta menyediakan program dan alat untuk mengecek parameter kesehatan fisik kita yang disebut fitness check up."Biasanya alat ini digunakan oleh olahragawan untuk mengetahui apakah dirinya layak bertanding atau tidak." Ucap dr. Agus Chairul Anab, Sp.BS.Fitness check up merupakan program yang memberikan informasi berharga tentang kesehatan dan kebugaran secara keseluruhan. Pemeriksaan ini biasa dilakukan menggunakan alat yang bisa mendeteksi komposisi tubuh kita (body composition).Penting untuk tidak hanya memantau kebugaranmu hari ini, tetapi juga menetapkan tujuan dan meningkatkan kebugaran di masa mendatang. Sehingga kamu bisa meminimalisir cedera saat olahraga.Sesi pengujian kebugaran awal dapat memberi gambaran tentang di mana tingkat kebugaran yang sekarang, sehingga pengujian di masa mendatang dapat dibandingkan dengan ini dan setiap perubahan dapat dicatat.1. Posture and balance.2. Body composition.3. Bike fitting.4. Konsultasi gizi dan genomic.5. Konsultasi dengan dokter umum dan spesialis.Berikut ini manfaat yang bisa kamu dapatkan dari fitness check up:- Mengetahui kesehatan dan kebugaran tubuh.- Mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan-membantu dalam menetapkan kebugaran tubuh.- Dapat mengevaluasi program kebugaran.- Menilai tingkat kebugaran pasca cedera atau sakit.- Meningkatkan motivasi.