Ini Kandungan yang Ada di Nanas yang Berfungsi Meredakan Asam Urat

Asam urat disebabkan oleh penumpukan di tubuh, yang dapat menyebabkan terbentuknya kristal-kristal kecil di persendian. Tubuh secara alami memproduksi asam urat, tetapi akan memproduksi lebih banyak jika mengonsumsi makanan dan minuman yang mengandung zat kimia yang disebut purin.Untuk mengatasinya, beberapa orang menyebutkan bahwa mengonsumsi jus nanas dapat mengurangi gejala asam urat. Hal ini karena nanas mengandung vitamin, enzim, dan antioksidan yang dapat berguna untuk kesehatan.Dilansir dari Healthline, berikut ini adalah senyawa dan nutrisi yang dapat mengurangi gejala asam urat yang terdapat pada nanas:Nanas mengandung enzim yang disebut bromelain, yang terkenal dapat mengurangi inflamasi dan melancarkan pencernaan. Meskipun belum ada studi yang secara langsung menghubungkan bromelain dengan asam urat, beberapa penelitian menunjukkan bahwa suplemen mengandung bromelain dapat mengurangi gejala inflamai dari asam urat.Nanas kaya akan kandungan serat, nutrisi yang dapat membantu saluran pencernaanmu tetap sehat. Makanan yang kaya akan serat biasanya dapat ditemukan pada berbagai jenis tumbuh-tumbuhan dan rendah kandungan purin. Hal ini dapat membantu pasien asam urat tidak mengalami kekambuhan asam urat.Satu cangkir potongan nanas dapat memenuhi hampir 7 persen dari kebutuhan tubuh akan folat. Meskipun belum ada bukti yang resmi, beberapa studi menemukan bahwa folat dapat memecah protein yang disebut homosistein, yang sering ditemukan dalam kadar yang tinggi pada pasien asam urat.Menurut Mayo Clinic, suplemen yang mengandung vitamin C dapat mengurangi level asam urat pada tubuh. Mengonsumsi vitamin C juga dapat mencegah mengalami asam urat.Berdasarkan studi yang dilakukan pada 2009, ditemukan bahwa partisipan yang mengonsumsi vitamin C cenderung tidak mengembangkan penyakit asam urat di kemudian hari.