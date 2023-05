Minum Jus Nanas, Ternyata Bisa Dapat 4 Manfaat Ini!

1. Mengandung antioksidan baik

2. Meningkatkan kekebalan tubuh

3. Dapat mengurangi gejala asma

4. Meningkatkan kesehatan jantung

Nanas yang tak asing ditemukan di Indonesia ini ternyata memiliki manfaat, meskipun setelah diubah menjadi jus. Buah kuning dengan rasa asam manis ini memang digemari oleh banyak orang.Jus nanas mengandung nutrisi dan senyawa bermanfaat yang dapat mendukung kesehatan. Termasuk bromelain yang dapat meningkatkan kekebalan dan memperbaiki pencernaan. Minuman ini lebih sering ditemukan pada wilayah tropis.Jus nanas diketahui kaya akan berbagai vitamin dan mineral. Terutama dikemas dengan mangan, tembaga, vitamin B6, dan vitamin C. Nutrisi ini memainkan peran penting dalam berfungsinya tubuh kamu.Jus nanas kaya akan nutrisi. Mengonsumsi jus nanas akan membantu melindungi tubuh dari serangan masalah kesehatan pada tubuh. Dilansir dari Healthline, ada empat manfaat yang bisa kamu temukan pada jus nanas, antara lain:Janas juga mengandung antioksidan yang baik untuk kesehatan tubuh. Antioksidan membantu menetralkan senyawa tidak stabil yang dikenal sebagai radikal bebas.Radikal bebas ini dapat menumpuk di tubuh karena faktor-faktor seperti polusi, stres, atau pola makan yang tidak sehat dan menyebabkan kerusakan sel. Jus nanas dapat membantu untuk melindungi kesehatan tubuhmu.Beberapa penelitian menunjukkan bahwa jus nanas dapat berkontribusi pada sistem kekebalan yang lebih kuat. Jus nanas juga juga dapat membantu meningkatkan efektivitas antibiotik.Namun, sebagian besar penelitian ini bertanggal, dan tidak ada yang meneliti efek peningkatan kekebalan dari jus nanas pada manusia. Oleh karena itu, diperlukan lebih banyak penelitian untuk mengkonfirmasi hasil ini.Jus nanas juga efektif dalam mengurangi gejala yang berhubungan dengan asma. Dalam sebuah penelitian pada hewan, para peneliti menemukan bahwa efek anti-inflamasi bromelain mungkin bermanfaat bagi orang yang hidup dengan asma.Buah nanas pun mengandung vitamin C, yang telah terbukti mengurangi bronkokonstriksi—gejala asma alergi. Dalam kasus serangan asma sedang hingga berat yang diperburuk oleh pilek, vitamin C bermanfaat.Dalam sebuah penelitian yang dilakukan kepada hewan, bromelain dapat membantu berbagai hal dalam kesehatan tubuh. Hal tersebut seperti mengurangi tekanan darah tinggi, mencegah pembentukan gumpalan darah.Selain itu juga dapat meminimalkan keparahan angina pektoris dan serangan iskemik transien - dua kondisi kesehatan yang disebabkan oleh penyakit jantung. Namun, penelitian ini sangat terbatas dan diperlukan banyak penelitian lainnya.