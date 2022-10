Kasus Kanker Jennifer Mitchell dan Penarikan 19 Produk Unilever AS

(Dalam laman resmi TRESemme disebutkan, sebelum melakukan smoothing, kamu tak perlu ragu untuk menanyakan tentang bahan smoothing yang digunakan. Luangkan waktu untuk mencari tahu karakteristik bahan tersebut dan tingkat keamanannya. Foto: Dok. Ilustrasi/Freepik.com)

(Unilever secara sukarela menarik 19 produk dari merek seperti TRESemme, Suave, Dove, dan lainnya karena kekhawatiran tentang benzena. Foto: Dok. Abc11.com)

Dove

Nexxus

Suave

TRESemme

Bed Head

Rockaholic

(TIN)

Jennifer Mitchell membuat heboh belum lama ini di jagat maya. Ini karena ia mengaku menderita uterine cancer atau kanker endometrium, yaitu kanker yang menyerang lapisan di bagian dalam rahim.Ia mengaku mendapatkan kanker tersebut di tahun 2018 setelah menggunakan produk LOreal dari tahun 2010, sejak ia berusia 10 tahun.Melalui Dailymail, Mitchell (32) mengatakan ia didiagnosa mengidap kanker rahim dan menyebabkan ia harus melakukan histerektomi yaitu pengangkatan rahim, yang menyebabkan ia tak bisa hamil.Ia juga menyebutkan bahwa dalam silsilah keluarganya, tak ada satu pun yang memiliki kanker.Mitchell menduga keras bahwa 'kanker yang dideritanya karena paparan penggunaan dalam jangka panjang dari ftalat dan bahan kimia pengganggu endokrin lainnya' yang ditemukan dalam produk LOreal.Gugatannya muncul seminggu setelah penelitian yang didanai pemerintah mengaitkan pelurus kimia dengan kanker rahim untuk pertama kalinya yang diajukan di pengadilan federal Illinois, Amerika Serikat.Luke Andrews, seorang reporter kesehatan dalam Dailymail menulis dalam kasus Mitchell bahwa ditemukan orang yang menggunakan produk lebih dari empat kali dalam setahun, dua kali lebih mungkin untuk mengembangkan kanker rahim daripada mereka yang jarang menggunakannya.Dan dalam artikel " Unilever AS Tarik 19 Produk karena Picu Kanker, Termasuk Dry Shampoo Dove " via Medcom.id disebutkan bahwa Unilever Amerika Serikat menarik sejumlah produk, terutama produk aerosol sampo kering yang diproduksi sebelum Oktober 2021. Pasalnya, jenis produk ini mengandung benzena yang dapat memicu kanker.Dilansir dari situs Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat (FDA), benzena diklasifikasikan sebagai karsinogen manusia. Paparan benzena dapat terjadi melalui inhalasi, oral, dan melalui kulit dan dapat mengakibatkan kanker, termasuk leukemia dan kanker darah sumsum tulang dan gangguan darah yang dapat mengancam jiwa.Daftar lengkap produk dan kode konsumen yang terpengaruh dapat ditemukan di sini. Tidak ada produk lain dari Unilever atau mereknya yang terkena dampak penarikan ini, perusahaan menyatakan dalam siaran pers.Sebagaimana yang telah dinukil dari laman ABC News, berikut 19 daftar produk Unilever AS yang ditarik:1. Dove Dry Shampoo Volume and Fullness2. Dove Dry Shampoo Fresh Coconut3. Dove Dry Shampoo Fresh and Floral4. Dove Dry Shampoo Ultra Clean5. Dove Dry Shampoo Invisible6. Dove Dry Shampoo Detox and Purify7. Dove Dry Shampoo Clarifying Charcoal8. Dove Dry Shampoo Go Active1. Nexxus Dry Shampoo Refreshing Mist2. Nexxus Inergy Foam Shampoo1. Suave Dry Shampoo Hair Refresher2. Suave Professionals Dry Shampoo Refresh and Revive1. TRESemme Dry Shampoo Volumizing2. TRESemme Dry Shampoo Fresh and Clean3. TRESemme Pro Pure Dry Shampoo1. Bed Head Oh Bee Hive Dry Shampoo2. Bed Head Oh Bee Hive Volumizing Dry Shampoo3. Bed Head Dirty Secret Dry Shampoo1. Bed Head Rockaholic Dirty Secret Dry ShampooPenarikan kembali dilakukan dengan sepengetahuan Badan Pengawas Obat dan Makanan AS. Unilever mendesak konsumen untuk segera berhenti menggunakan produk sampo kering aerosol yang terkena dampak dan mengunjungi situs web perusahaan untuk penggantian produk yang memenuhi syarat.