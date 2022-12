Simak! Ini Diet Sehat menurut WHO

(FIR)

Diet makanan tidak jarang dilakukan oleh banyak orang. Namun, apakah kamu yakin bahwa diet yang selama ini dilakukan sudah sesuai dengan kondisi tubuhmu?Seringkali orang-orang salah mengartikan diet untuk mendapatkan tubuh yang ideal. Melakukan diet yang salah akan membuat tubuhmu juga tidak sehat, lho. Maka dari itu, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyarankan diet sehat bagi masyarakat.Selain mendapatkan tubuh yang ideal, dengan diet sehat bisa melindungimu dari berbagai penyakit. Malnutrisi dan Penyakit Tidak Menular (PTM) seperti diabetes, penyakit jantung, stroke, dan kanker bisa tehindar dengan melakukan diet sehat.Jika kamu ingin beralih ke diet sehat, berikut makanan-makanan yang bisa kamu konsumsi:1. Konsumsi kacang-kacangan dan biji-bijian utuh (jagung yang belum diolah, millet, oat, gandum, beras merah, dll).2. Konsumsi buah dan sayur sebanyak 400 gram ( setara 5 porsi ) per hari. Ini termasuk dengan kentang, ubi, singkong, dan sejenisnya.3. Total asupan energi dari bebas gula (seperti gula alami dalam madu, sirup, sari buah) kurang dari 10 persen, atau setara dengan 50 gram. Ini untuk tubuh yang normal sehari-harinya mengonsumsi 2 ribu kalori.4. Total asupan energi dari lemak kurang dari 30 persen (lemak tak jenuh, lemak jenuh, lemak trans).5. Konsumsi garam kurang dari 5 gram (setara dengan satu sendok teh) per hari. Garam pun harus yang beryodium.