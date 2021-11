Ayo, Diet dengan 5 Buah Ramah Diabetes!

Berries

(Buah apel pun dikenal memiliki nilai IG yang rendah sehingga membantu mencegah peningkatan kadar gula darah secara drastis. Foto: Ilustrasi/Pexels.com)

Apel

Jeruk

Pir

Kiwi

(TIN)

Bagi penderita diabetes , ada beberapa makanan yang tidak boleh dikonsumsi secara berlebihan. Bahkan buah pun, sebaiknya dimakan secara utuh, bukan dalam bentuk jus. Karena buah utuh, lebih baik untuk kesehatan secara keseluruhan, melawan peradangan , sampai menormalkan tekanan darah.Kuncinya, ukuran porsi! Konsumsilah buah secara utuh, dalam bentuk alami. Hindari sirup atau buah olahan apa pun dengan tambahan gula.Nah, kalau kamu atau ada keluarga yang menderita diabetes, jenis buah-buahan di bawah akan membantu menjaga gula darah dalam kisaran yang sehat. Sehingga menurunkan risiko komplikasi diabetes tertentu.Seperti, neuropati (kerusakan saraf), penyakit ginjal, masalah penglihatan seperti glaukoma, katarak, atau retinopati diabetik. Pun penyakit yang mengancam jiwa seperti jantung dan stroke.Apakah kamu menyukai blueberry, stroberi, atau jenis berry lainnya? Jika ya, kamu memiliki lampu hijau untuk menikmatinya. Karena buah jenis ini adalah makanan super bagi penderita diabetes di mana dikemas dengan antioksdian dan serat.Untuk menikmatinya, Everyday Health menyarankan untuk melapisi buah-buahan ini dengan yoghurt tanpa lemak dan jadikan sebagai penutup atau sarapan yang enak untuk diabetes.Sebuah apel sehari, benar-benar dapat menjauhkan kamu dari dokter. Bagaimana tidak, dalam apel ukuran sedang, mengandung serat berkisar 4 gr per buah dan vitamin C. Jadi cocok untuk dijadikan camilan. Namun, jangna kupas saatbkamu mengonsumsinya apel. Karena pada kulitnyalah terdapat serat ekstra dan antioksidan pelindung jantung.Makan satu jeruk akan mendapatkan 78 persen vitamin C yang dibutuhkan dalam sehari. Satu jeruk sedang mengandung folat dan potasium yang dapat membantu menormalkan tekanan darah. Jangan lupa bahwa buah jeruk lainnya, seperti jeruk bali, juga merupakan pilihan yang bagusUntuk camilan, buah pir juga bisa dijadikan pilihan. Di dalamnya terkandung vitamin K dan sumber serat yang sangat baik. Cocok untuk pilihan makanan bagi penderita diabetes.Simpan pir pada suhu kamar sampai matang dan sempurna untuk dimakan, kemudian dapat disimpan di lemari es. Bila ingin mengonsumsi bersamaan dengan sayur, kamu cukup iris buah pir, lalu masukkan ke dalam salad bayam.Si kecil berdaging hijau dan sedikit berbulu pada kulitnya ini, ternyata dapat mengelola kadar gula darah, loh. Kiwi memberikan keajaiban bagi kesehatan para penderita diabetes. Dengan vitamin C, potasium, dan karbohidrat, menjadikan kiwi tambahan cerdas untuk diet ramah diabetes.Nah, sudah tahu dong, buah apa saja yang aman untuk menahan gula darah penderita diabetes? Tapi ingat, meski manfaat buah ini untuk penderita diabetes cukup melimpah, porsinya tidak boleh berlebihan. Bentuknya yang kecil kadang membuat orang kalap memakannya. Ayo sehat!