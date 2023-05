Tidur Kamu Hanya 6 Jam? Ketahui Efeknya untuk Kesehatan

1. Suasana hati buruk

2. Datangnya penyakit

3. Kualitas hidup berkurang

4. Kurangnya konsentrasi

Tidur malam menjadi penentu kesehatan dan kesegaran tubuh. Kurang tidur akan berdampak pada kesehatan tubuhmu. Sebenarnya, apakah tidur enam jam saja sudah cukup?Dilansir dari Sleep Foundation, sebagian besar penelitian setuju bahwa tidur enam jam tidak cukup untuk membuat tubuh tetap fit. Ada waktu yang lebih dari itu dan setiap fasenya berbeda-beda.The Centers for Disease Control and Prevention (CDC) menganggap kurang dari tujuh jam per malam sebagai tidur singkat. Ini artinya bagi kebanyakan orang, tidur enam jam tidaklah cukup. Kebutuhan tidur yang tepat dapat bervariasi dari orang ke orang, meskipun mayoritas orang diyakini membutuhkan jumlah tidur yang termasuk dalam rentang yang disarankan.Tidur malam yang nyenyak terdiri dari beberapa tahap, di mana siklus tidur berulang kali dilakukan. Setiap tahap berperan dalam memperbaiki sel dan mempersiapkan tubuh dan pikiran untuk hari berikutnya.Agar merasa istirahat dengan baik, orang yang tidur harus menghabiskan waktu yang cukup di setiap tahap tidur dan tidur nyenyak tanpa terlalu sering terbangun. Tidur yang tidak cukup atau berkualitas buruk dapat menyebabkan beberapa efek pada kesehatan.Menurut Sleep Foundation, ini yang akan terjadi pada tubuhmu jika kurang istirahat, antara lain:Dalam jangka pendek, kurang tidur dapat menyebabkan kesulitan mengelola emosi dan kecenderungan mudah tersinggung dan gelisah. Kurang tidur yang berkepanjangan dapat meningkatkan risiko depresi dan masalah kesehatan mental lainnya.Kurang tidur kronis telah dikaitkan dengan penyakit ginjal dan masalah kesehatan seperti obesitas, diabetes tipe 2 , dan sindrom metabolik. Kurang tidur secara konsisten dapat meningkatkan risiko seseorang untuk masalah kesehatan jantung termasuk tekanan darah tinggi, penyakit jantung, dan stroke.Selain mudah lelah, orang yang kurang tidur juga umumnya merasa tidak enak badan. Selain itu, tidur yang singkat dapat mengurangi gairah seks dan kualitas hidup seseorang secara keseluruhan.Beberapa efek langsung dari kurang tidur termasuk kantuk di siang hari, kekurangan energi, dan berkurangnya motivasi. Efek mental dari kurang tidur termasuk kesulitan berkonsentrasi, serta masalah dengan ingatan, pembelajaran, kreativitas, dan pemecahan masalah.Itulah efek yang terjadi jika seseorang kekurangan tidur. Menurut Sleep Foundation, orang remaja disarankan tidur minimal 8-10 jam per hari. Sedangkan orang dewasa disarankan untuk tidur minimal 7 jam sehari.Cara mengevaluasi tidur pun mudah. Jika kamu merasa sangat mengantuk saat beraktivitas di siang hari, kamu bisa dikatakan kekurangan waktu tidur. Kamu bisa mulai memperbaiki pola waktu tidurmu.