Catat! Ini Hal Penting yang Perlu Dilakukan Sebelum Ikut Ajang Lari Maraton

Mengenal dan memulai persiapan

Menyusun jadwal latihan

Jaga pola makan dan cukup minum air

(Konferensi pers Maybank Maraton 2023. Foto: Dok. Istimewa)

Rute dengan Keindahan Budaya Bali

(TIN)

Maybank Marathon 2023 yang digelar oleh PT Bank Maybank Indonesia Tbk (Maybank Indonesia) akan berlangsung pada 27 Agustus 2023 mendatang.Ajang atletik internasional yang selalu dinantikan kehadirannya ini akan kembali diselenggarakan di Bali Safari & Marine Park, Gianyar, Bali dan sebagai yang pertama juga satu-satunya penyandang ‘Elite Label’ dari World Athletics di Indonesia.Namun, mengingat tingkat kesulitan dan jarak tempuhnya yang terbilang tak main-main, peserta juga harus menyiapkan diri semaksimal mungkin. Terutama bagi mereka yang masih pemula, pastikan untuk melakukan latihan secara matang demi mempersiapkan fisik serta stamina terbaik.Nah, untuk membantumu mempersiapkan diri, Agung Mulyawan, Pelatih Lari Gantarvelocity, menyebutkan beberapa hal penting yang perlu dilakukan sebelum mulai mengikuti ajang lari maraton, di antaranya:Hal pertama yang perlu dilakukan terlebih dahulu adalah mengetahui lebih jauh segala informasi tentang olahraga lari yang satu ini. Di antaranya, kunci kesuksesan lari maraton yang terletak pada latihan yang konsisten dan bertahap untuk membentuk stamina dan menjaga kebugaran tubuh.Demi mendukung persiapan, siapkan waktu yang cukup selama beberapa bulan untuk berlatih agar tubuh dapat beradaptasi dengan baik terhadap lari jarak jauh dan dalam jangka waktu yang panjang.Seperti tahun-tahun sebelumnya, Maybank Marathon terdiri dari beberapa kategori, yaitu marathon, half-marathon, 10K, dan children sprint. Pilih jarak yang ingin diikuti dengan memperhatikan batas kemampuan diri.Bagi pemula, kamu bisa memulai dengan jarak yang tidak terlalu jauh agar dapat menghindari risiko cedera yang lebih tinggi. Setelahnya, tentukan jarak tempuh dasar sesuai kebugaran tubuh dan latihlah secara konsisten.Dan tak kalah penting, jangan lupa melakukan lari jarak jauh demi membiasakan tubuh dan berlatih interval untuk meningkatkan kecepatan. Terakhir, pastikan kamu tetap memiliki waktu istirahat yang cukup guna mencegah kelelahan tubuh dan mental selama menjalani persiapan.Berlari dalam jarak tempuh yang jauh dan jangka waktu yang panjang tentu membuat tubuh mengeluarkan banyak keringat. Pastikan kamu selalu mengonsumsi air sesuai dengan kebutuhan untuk mengganti cairan tubuh yang telah hilang.Selain itu, atur pola makan secara ideal sehingga makanan yang dikonsumsi sebelum berlari dapat memberikan nutrisi dan energi yang cukup bagi tubuh.Menurut Agung, para peserta harus menyadari pentingnya persiapan yang tepat sebelum mengikuti lari maraton. Bagi kamu yang ingin mencapai waktu pribadi terbaik, lakukan latihan yang panjang secara konsisten, sekitar empat hingga lima bulan sebelumnya."Lengkapi juga persiapan dengan latihan lain, seperti interval untuk melatih kecepatan atau strength training untuk membangun kekuatan tubuh. Jangan lupa istirahat cukup dan pastikan asupan makanan bernutrisi. Jika dilakukan dengan seimbang, semua ini akan menjadi satu kesatuan yang mendukung kondisi tubuh untuk dapat mengikuti lari maraton secara maksimal," terangnya.Seperti diketahui, Maybank Marathon menghadirkan rute lari yang menantang dengan sentuhan budaya Bali berupa keindahan alam dan keramahan masyarakat sekitar.Pendaftaran Maybank Marathon 2023 telah resmi dibuka pada tanggal 4 April kemarin dan dapat dilakukan melalui situs https://www.maybank.co.id/Maybank-Marathon.Widya Permana, Project Director Maybank Marathon, mengatakan seperti pada penyelenggaraan Maybank Marathon di tahun-tahun sebelumnya, kegiatan Road to Maybank Marathon adalah esensial untuk diikuti peserta lari. Selain mengedepankan unsur kesehatan, kegiatan ini akan mendampingi para peserta lari Maybank Marathon agar terus termotivasi untuk melakukan berbagai persiapan diri secara lebih optimal."Kami berharap rangkaian kegiatan Road to Maybank Marathon dapat memberi bekal dan insights bagi pelari dalam mempersiapkan diri agar dapat menyelesaikan lomba lari dengan tetap dalam kondisi sehat serta dapat meraih personal best masing-masing peserta Maybank Marathon 2023 di Bali. Bagi para peserta yang telah mendaftar, kami sangat menantikan kehadirannya dan sampai berjumpa di Bali untuk Maybank Marathon 2023 pada tanggal 27 Agustus mendatang!" tutupnya.