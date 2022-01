5 Menu Sarapan Lezat yang Baik Dikonsumsi Pasien Diabetes

1. Sandwich

Sarapan merupakan waktu makan paling penting bagi pasien diabetes, karena dapat membantu menstabilkan gula darah. Pada pasien diabetes, gula darah memang akan tinggi ketika baru bangun tidur. Sarapan juga dapat mencegah terjadinya fluktuasi gula darah dalam satu hari.“Namun ada perbedaan antara memasukkan sarapan ke dalam diet dan membuat sarapan dengan gizi yang seimbang. Ini karena pemilihan bahan untuk sarapan memiliki perbedaan,” ujar Kara Wood, RD, seorang ahli diet di University of Iowa Hospitals and Clinics.Dan, berikut ini adalah beberapa sarapan yang baik dikonsumsi pasien diabetes:Sandwich memenuhi asupan karbohidrat yang diperlukan, sementara protein dari telur membuatmu merasa kenyang tanpa meningkatkan kadar gula darah. Sebuah penelitian pada 2018 menemukan, orang yang makan telur setiap hari mengalami penurunan kadar gula darah. Untuk membuatnya, kamu bisa menggunakan roti gandum utuh, satu telur, satu potong keju, dan satu ons daging.Oatmeal mengandung karbohidrat, serat, dan protein. Sebuah studi besar pada 2015 menemukan bahwa gandum bermanfaat bagi pasien diabetes tipe 2. Sebab efeknya dalam menurunkan kadar gula darah dan kolesterol.Baca juga: Hindari 5 Menu Sarapan Ini jika Kamu Punya Diabetes Lemak sehat dari alpukat memperlambat pencernaan dan menjaga karbohidrat, yang biasanya diproses dengan cepat oleh tubuh kemudian terserap ke dalam aliran darah dengan cepat. Sepotong roti gandum utuh, irisan setengah buah alpukat, dan sebutir telur untuk sarapan pagi,” kata Cassandra Vanderwall, RD, Ahli Gizi Klinis di UW Hospitals and Clinics.Jika kamu menderita diabetes, kamu masih bisa makan sereal untuk sarapan. Tetapi pilihlah sereal berserat tinggi, biji-bijian utuh daripada yang manis dengan gula tambahan."Sereal gandum utuh dapat membantu mengelola kadar gula darah dengan melepaskan glukosa pada kecepatan yang jauh lebih lambat berkat kandungan seratnya,” kata Wood.Yogurt tawar memiliki sedikit karbohidrat dan tinggi protein, sehingga tidak akan menyebabkan kadar gula darah melonjak seperti karbohidrat lainnya. Beberapa yogurt juga mengandung probiotik, yang menurunkan gula darah dan kadar insulin,” pungkas Wood.