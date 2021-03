Berapa Banyak Berat Badan Bisa Turun dalam Waktu Sebulan?

Mengurangi berat badan dengan cara yang sehat

Membuat rencana

Beberapa orang yang ingin badannya kurusan kemungkinan ingin menurunkan berat badan dengan cepat-cepat. Namun hati-hati ya karena penurunan berat badan yang drastis tidak baik untuk kesehatan kamu.Dikutip dari Healtline, Centers for Disease Control and Prevention (CDC) menyebutkan bahwa berat badan bagusnya turun hanya setengah hingga 1 kilogram per minggu. Itu berarti, secara rata-rata, menargetkan penurunan berat badan 2 hingga 4 kg per bulan adalah tujuan yang sehat.Menurunkan berat badan bisa sangat sederhana dan sekaligus sangat menantang. Kamu perlu tahu bahwa untuk menurunkan berat badan adalah mengonsumsi lebih sedikit kalori daripada yang dibakar, tubuh akan membakar lemak yang tersimpan untuk bahan bakar.Jika kamu ingin menurunkan setengah kilo minggu, kamu perlu mengurangi sekitar 500 hingga 1000 kalori. Untuk mendapatkan target itu, penting untuk fokus pada peningkatan kebiasaan makan kamu dan memperbanyak aktivitas fisik.Latihan kekuatan seperti mengangkat beban atau melakukan latihan beban tubuh bersama dengan beberapa latihan interval intensitas tinggi dapat meningkatkan metabolisme kamu untuk mengurangi berat badan.Latihan aerobik yang stabil juga dapat membantu membakar sejumlah kalori. “Latihan meningkatkan laju metabolisme kamu dan membangun lebih banyak massa otot, yang memungkinkan kamu untuk terus membakar kalori setelah sesi latihan,” kata Dr Amy Siegel dari Austin Regional Clinic.Untuk menurunkan berat badan dan mempertahankannya, kamu memerlukan rencana yang dapat kamu patuhi. Dokter dapat merekomendasikan ahli diet yang cocok dengan kamu.Seorang ahli diet dapat mengajari kamu kebiasaan sehat dan cara untuk memastikan kamu mengelola ukuran porsi dan menghindari terlalu banyak gula, garam, dan lemak jenuh, yang semuanya berkontribusi pada masalah kesehatan seperti penyakit jantung dan diabetes.“Sering kali seorang pasien membutuhkan bantuan dan mereka perlu masuk ke dalam suatu program. Saya memiliki program yang saya susun di kantor saya untuk pasien yang mencakup kelas dan instruksi diet,” kata Dr LePort.