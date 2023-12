Menkes Budi Gunadi Sadikin Raih Penghargaan dari WOCPM Paris

(TIN)

Organisasi bergengsi dunia berpusat di Paris yaitu World Council for Preventive, Regenerative and Anti-aging Medicine (WOCPM), yang beranggotakan 74 negara memberikan apresiasi yang tinggi kepada Menkes Budi Gunadi Sadikin atas gebrakan Menkes dalam merubah wajah dunia kesehatan dan perjuangan serta keputusannya yang berani melakukan Transformasi Kesehatan yang sangat baik bagi kemajuan pendidikan maupun pelayanan kesehatan Indonesia sangat dihargai.The board dan Wakil presiden WOCPM dan World Council of Stem Cell (WOCS) Prof. dr. Jaime Rodriguez dan Prof. dr. Elena Baranova dari Monaco dan Prof. Eric dari Geneva Switzerland, menyerahkan penghargaan dari 74 negara kepada Menkes RI yang dinilai dengan kepemimpinannya telah menorehkan sejarah dengan disahkannya UU OBL Kesehatan 2023 yang bukan hanya memberi dampak bagi Indonesia tapi juga berdampak global.Award tersebut diserahkan pada acara World Congres WOCPM di Grand Hyatt Ballroom Nusa Dua Bali yang dihadiri oleh 1.500 ilmuwan berbagai belahan dunia, baik daring maupun luring.Presiden WOCPM Prof. dr. Deby Vinski telah berafiliasi dengan Kongres dunia AMWC di Paris maupun Monaco sejak 2008 dan telah mengadakan Kongres dunia anti-aging pertama kali di Indonesia tahun 2010 di Hotel Borobudur Jakarta, 2011 di Hotel Aryaduta Jakarta dan 2012 di Hotel Borobudur Jakarta, 2014 sampai 2023 di Le Meridien Etoile, Palais de Congress Hyatt Paris serta JW Marriott Paris.Suksesnya 1st International Health Conference (IHC Bali) WOCPM 2023 bertema "New Era for Regenerative Medicine & Stem Cells, the Future of Medicine & Global Medical Tourism" di Grand Hyatt Nusa Dua Bali pada 10-12 November 2023 lalu membangkitkan semangat untuk Kongres Dunia WOCPM kedua di Westin Nusa Dua Bali 4 sampai dengan 6 Oktober 2024. Dan ini sejalan dengan program pemerintah untuk memajukan Health Tourism.Prof. Deby bersama menkes dan Menparekraf sepakat memilih Bali dan menjadikannya sebagai agenda dunia karena Bali merupakan icon wisata dunia dengan harapan pengembangan wisata medis di Bali semakin maju agar semua target pembangunan dapat tercapai dan dapat meningkatkan devisa negara.Kongres dunia ini dibuka dan diresmikan oleh Menkes RI Ir. Budi Gunadi Sadikin di mana beliau berterima kasih atas inisiasi anak bangsa Deby Vinski dan mengharapkan kongres International ini akan menjadi agenda tahunan rutin WOCPM di Bali sebagai platform multidimensi yang mendukung Health Tourism, meningkatkan riset dan pengembangan teknologi kedokteran terutama stem cell dan mendorong inovasi, dan kolaborasi antar profesional di sektor kesehatan dan pariwisata.