Cara Menghitung Karbohidrat jika Ingin Menurunkan Berat Badan

Bagaimana cara menghitung karbohidrat?

(YDH)

Karbohidrat (atau karbo) adalah jenis nutrisi yang terdapat secara alami di beberapa makanan, termasuk biji-bijian, kacang-kacangan, biji-bijian, buah-buahan, sayuran, kacang-kacangan, dan susu. Karbohidrat biasanya merupakan sumber bahan bakar utama tubuh.Tubuh akan memecahnya menjadi glukosa, yang merupakan sumber energi untuk sel, jaringan, dan otot.Menghitung karbohidrat dapat membantu kamu untuk mengelola kadar gula darah jika kamu menderita diabetes atau kanker. Diet rendah karbohidrat tertentu mungkin juga mengharuskan kamu menghitung karbohidrat dan membatasi asupannya untuk membantu menurunkan berat badan.Untuk menghitung karbohidrat, kamu perlu mencatat berapa banyak porsi yang kamu makan serta jumlah karbohidrat dalam setiap porsi. "Meskipun kedengarannya rumit, ini benar-benar mudah jika kamu tahu bagaimana melakukannya," kata Rebecca Tonnessen, RDN, dari Hospital for Special Surgery di New York.Namun, penghitungan karbohidrat sedikit berbeda dengan penghitungan kalori. "Saat kamu menghitung karbohidrat, kamu menghitung nutrisi tertentu, sedangkan saat kamu menghitung kalori, kamu menghitung energi keseluruhan yang kamu terima dari makanan itu. Kalori itu termasuk karbohidrat, lemak, dan protein," kata Tonnessen.Langkah pertama dalam menghitung karbohidrat biasanya adalah mencari tahu berapa banyak karbohidrat yang harus kamu konsumsi per hari. Penyedia layanan kesehatan biasanya dapat membantu kamu memperkirakan berapa gram karbohidrat atau porsi yang kamu butuhkan.Satu gram karbohidrat mengandung 4 kalori. Jadi, misalnya, jika kamu menjalani diet 2.000 kalori dan penyedia layanan kesehatan mengatakan kira-kira setengah asupan kalori harus berasal dari karbohidrat, itu berarti kamu butuh sekitar 1.000 kalori per hari, yang akan menghasilkan sekitar 250 gram karbohidrat.Untuk menghitung karbohidrat, kamu perlu mencari berapa banyak karbohidrat dalam makanan yang kamu makan dan mencatat berapa banyak jumlah karbohidrat yang kamu makan untuk setiap kali makan.Label nutrisi pada makanan dapat membantu kamu menentukan berapa banyak karbohidrat dalam makanan itu. Misalnya, jika label nutrisi menuliskan bahwa makanan tersebut memiliki 10 gram total karbohidrat per cangkir dan kamu makan dua cangkir, itu berarti 20 gram karbohidrat.Jika makanan tidak memiliki label, kamu dapat mencarinya di internet atau di buku penghitungan karbohidrat.