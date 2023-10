Bye Stres! Konsumsi 5 Makanan Ini Yuk agar Cepat Reda!

1. Pisang

2. Ikan salmon

3. Blueberry

4. Jeruk

5. Karbohidrat kompleks

(FIR)

Stres tak jarang menghampiri pikiran kita. Tubuh akan tidak baik-baik saja saat merasakan stres. Dokter pun banyak menyarankan untuk melakukan kelola stres untuk menghindari tubuh terserang penyakit.Saat stres berlangsung, kita pun juga tak jarang meluapkan kepada makanan. Namun, makanan yang kita konsumsi seringkali tidak sehat. Bagaimana kalau kamu mencoba untuk mengganti makanan tersebut menjadi lebih sehat?Rohit Shelatkar, seorang Pakar Kebugaran dan Nutrisi dalam Healthshots mengatakan stres dan kecemasan disebabkan oleh peningkatan produksi kortisol tubuh pada manusia. Pada saat-saat ini, orang sering makan makanan olahan, manis, dan asin dalam jumlah berlebihan.Sementara, makanan tinggi lemak ini dapat meningkatkan suasana hatimu dan merangsang pusat kesenangan otakmu. Pada akhirnya, menyebabkan lebih banyak kerugian daripada kebaikan dan meningkatkan kerentananmu terhadap keadaan depresi dan cemas."Kafein, daging olahan, dan makanan tinggi gula semuanya dapat meningkatkan kadar kortisol dan memperburuk gejala kecemasan,” kata Shelatkar.Selain protein, vitamin, ada beberapa makanan super yang membantu mengurangi kecemasan dan banyak masalah tubuh seperti stres, depresi, dan kelelahan. Nah, kamu bisa mengonsumsi lima makanan ini jika ingin meredakan stres, antara lain:Pisang adalah sumber magnesium yang baik. Sebuah studi tahun 2004 yang diterbitkan dalam European Journal of Clinical Nutrition menunjukkan bahwa suplementasi magnesium dapat memperbaiki suasana hati.“Pisang membantu menjaga detak jantung lebih rendah dan juga membantu mengendalikan kecemasan, kegelisahan, dan perubahan suasana hati,” kata Shelatkar.Ikan salmon kaya akan asam lemak omega-3, terutama EPA (eicosapentaenoic acid) dan DHA (docosahexaenoic acid). Mengonsumsi salmon secara teratur dapat memberikan sumber alami asam lemak omega-3 ini dan berkontribusi pada ketenangan pikiran."Lemak omega-3 terkait dengan peningkatan stres oksidatif dan pengendalian kecemasan dengan meningkatkan fungsi otak," kata Shelatkar.Sebuah studi yang diterbitkan dalam Journal of Nutritional Science menunjukkan bahwa suplementasi blueberry meningkatkan suasana hati dan mengurangi gejala depresi, serta kecemasan pada orang dewasa muda.Blueberry dikemas dengan antioksidan, terutama anthocyanin, yang telah terbukti memiliki efek mengurangi stres. Antioksidan ini membantu memerangi stres oksidatif dan peradangan, yang keduanya terkait dengan gangguan kecemasan.Konsentrasi vitamin C tertinggi dapat ditemukan pada buah jeruk, yang juga membantu dalam manajemen stres. Vitamin C telah terbukti mengurangi stres emosional dan fisik, kemungkinan besar dengan menurunkan kadar kortisol.Pakar nutrisi menjelaskan bahwa karbohidrat kompleks gandum mencegah kamu merasa sedih. Cara kerjanya memberikan pelepasan energi secara perlahan ke dalam aliran darah. Karbohidrat di otak diketahui meningkatkan kadar serotonin, terkadang disebut sebagai "hormon bahagia".Itulah makanan-makanan yang dapat membantu untuk menurunkan stres. Namun, porsi makan juga harus kamu perhatikan, ya. Jangan sampai terlalu berlebihan dan membuatmu mengalami masalah kesehatan.