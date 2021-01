Tips Memilih Masker untuk Berolahraga

Kulit Anda mungkin mengalami iritasi



Pilih material masker yang mudah untuk bernapas

Persiapkan kulit Anda sebelum dan sesudah berolahraga

Gunakan masker hanya sekali saja

(YDH)

Pandemi covid-19 ini memiliki dampak yang sangat besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk aktivitas berolahraga. Banyak orang yang harus melakukan olahraga di rumah untuk mencegah penyebaran covid-19.Akan tetapi, menurun Center for Disease Prevention and Control (CDC), keluar rumah untuk berjalan kaki atau berolahraga masih diperbolehkan selama menjaga jarak sekitar 1 – 2 meter dengan orang lain.Untuk mencegahnya, disarankan untuk memakai masker. Meskipun memang menggunakan masker ketika berolahraga tidak cukup nyaman, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagai berikut:“Menggunakan masker ketika berada di luar ruangan dapat mencegah kulit dari berbagai virus dan matahari dalam jumlah signifikan tetapi menggunakan masker juga bisa menyebabkan masalah kulit,” ujar okter kulit, Allison Arthur, MD. "Gesekan dari masker yang berulang-ulang menggosok pada area tertentu pada wajah dapat menyebabkan iritasi kulit atau bahkan luka terbuka.""Meskipun bahan sintetis mungkin lebih efektif dalam menyaring udara, mereka juga lebih keras pada kulit. Jika kamu sedang berada di luar rumah dan melakukan jaga jarak dari orang lain, masker berbahan dasar katun merupakan pilihan yang lebih baik untuk kulit karena serat alami pada katun lebih lembut dan cenderung tidak membahayakan kulit,” jelas oshua Zeichner, MD, seorang dokter kulit di New York.Cara lain untuk mencegah iritasi adalah dengan menggunakan pembersih yang lembut sebelum dan setelah berolahraga. “Pembersih yang lembut dapat membersihkan kulit tanpa harus merusak skin barrier,” ujar Dr Zeichner. Ia juga menyarankan untuk menggunakan petroleum jelly pada beberapa area dimana masker wajah digunakan untuk menjaga hidrasi kulit dan mengurangi gesekan.Setelah menggunakan masker untuk berolahraga, sebaiknya masker kamu harus langsung dicuci karena kemungkinan ada banyak kotoran dan keringat di dalamnya. “JIka kamu menggunakan masker yang bisa digunakan kembali, penting untuk mencucinya agar masker kamu tidak menjadi tempat berkembang biaknya keringat, kotoran, dan minyak,” ujar Dr Arthur.