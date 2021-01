MGN Summit Indonesia 2021: Harapan Vaksin Covid-19 untuk Menanggulangi Pandemi

(Media Group News Summit: Indonesian 2021 Solusi Maju Bersama, 27- 28 Januari 2021 menggabungkan konsep off air dan online yang terbagi ke dalam beberapa sesi. Foto: Dok. Media Group)

(TIN)

Pandemi covid-19 masih menjadi topik bahasan dalam banyak kajian. Hingga saat vaksin di Indonesia sudah datang dua kali yaitu pada tanggal 6 Desember 2020 dengan 1,2 juta dosis Vaksin Sinovac dan 31 Desember 2020 dengan tambahan 1,8 juta vaksin lagi.Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 9.860 Tahun 2020 tentang Penetapan Jenis Vaksin Untuk Pelaksanan Vaksinasi Corona Virus Disease 2019 ( Covid-19 ) menyebutkan bahwa ada enam jenis vaksin yang akan digunakan di Indonesia antara lain Vaksin Merah Putih, AstraZeneca, China National Pharmaceutical Group Corporation (Sinopharm), Moderna, Pfizer Inc and BioNTech, Sinovac Biotech Ltd.Pada tahap awal, tidak semua orang bisa mendapatkan vaksin ini. Beberapa kelompok prioritas penerima vaksin antara lain:1. Tenaga kesehatan, asisten tenaga kesehatan, tenaga penunjang yang bekerja pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan, TNI, Polri, aparat hukum, dan petugas pelayanan publik lainnya.2. Tokoh masyarakat/agama, pelaku perekonomian strategis, perangkat daerah kecamatan, perangkat desa, dan perangkat rukun tetangga/rukun warga.3. Guru/tenaga pendidik dari PAUD/TK, SD, SMP, SMA, atau setingkat/sederajat, dan perguruan tinggi.4. Aparatur kementerian/lembaga, aparatur organisasi perangkat Pemerintah Daerah, dan anggota legislatif.5. Masyarakat rentan dari aspek geospasial, sosial, dan ekonomi.Tak hanya itu, pemerintah juga mempertimbangkan bahwa wilayah yang diprioritaskan mendapatkan Vaksin Covid-19 yakni provinsi/kabupaten/kota yang memiliki jumlah kasus covid-19 tertinggi. Jumlah kasus tersebut ditetapkan berdasarkan data kasus dalam sistem informasi covid-19 sesuai ketentuan perundang-undangan.Kehadiran vaksin menumbuhkan harapan dalam menanggulangi pandemi covid-19. Akan tetapi, jalannya masih panjang untuk mencapai proses vaksinasi.Selain mendatangkan vaksin dari luar, Indonesia juga memproduksi vaksin dengan nama vaksin “Merah Putih.” Vaksin yang sedang dikembangkan ini merupakan kerja sama antara Lembaga Eijkman, Bio Farma, dan Sinovac dari China. Pemerintah menargetkan vaksin tersebut bisa diproduksi dan digunakan pada triwulan I tahun ini.Hal ini menjadi salah satu concern yang akan dibahas dalam Media Group News Summit: Indonesia 2021 (MGN Summit) yang mengusung tema "Publick Heath: Vaccine What to Expect?" yang akan dilaksanakan pada 27-28 Januari 2021.Tema ini nantinya akan dimoderatori oleh Ketua Dewan Redaksi Media Group News Usman Kansong. Adapun narasumber dan panelis di antaranya Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin, Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat, Kepala LBM EIJKMAN Amin Soebandrio, dan Kepala BNPB dan Ketua SATGAS Covid 19 Doni Monardo.MGN Summit: Indonesia 2021 merupakan sebuah hybrid event. Acara ini menggabungkan konsep off air dan online yang terbagi ke dalam beberapa sesi. Dalam setiap sesinya, hadir beberapa pembicara dari perwakilan pemerintah, pengusaha, akademisi, dan para ahli.Salah satu elemen penting dari MGN Summit ini adalah paparan hasil survei dari News Research Centre (NRC) Media Group News. Survei dilakukan secara nasional di 34 provinsi di Tanah Air. Survei akan menjadi pemantik dalam pembahasan di MGN Summit Empat hal yang disoroti dalam survei, yakni pemulihan ekonomi, kesehatan masyarakat, energi hijau, dan pariwisata. Di luar empat tema besar itu, MGN Summit juga akan membahas permasalahan terkini, terutama antisipasi dampak gelombang covid-19.