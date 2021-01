Dari Rambut Rontok hingga Uban, Temukan Akar Masalah Rambut!

1. Akar masalah rambut

2. Membuat rambut sehat

3. Memperkuat rambut dari dalam

(TIN)

Sudah mencoba segalanya tetapi masih khawatir tentang rambut rontok berlebih, rambut menipis dan mulai beruban? Kamu tidak sendirian lho beauty!Setiap hari, ribuan orang mencari cara yang tepat, cepat dan mudah untuk mengatasi masalah rambut . Namun, tidak ada solusi ajaib yang instan, masalah yang mendasarinya harus diatasi untuk solusi jangka panjang.Melansir Times of India, rambut rontok disebabkan karena berbagai alasan, antara lain kekurangan nutrisi, gaya hidup yang tidak banyak bergerak, penurunan berat badan yang agresif, perubahan hormonal, kurang tidur, stres fisik dan mental, keturunan serta asupan obat yang tidak tepat.Meskipun pola keturunan tidak dapat diubah dengan mudah, sering kali masalah rambut dapat dicegah dengan memperkuat rambut melalui nutrisi rambut, kebersihan rambut dan kulit kepala.Namun selain perawatan rambut dari luar, perubahan gaya hidup, keseimbangan hormonal dan terapi yang tepat juga harus dilakukan.Rambut terdiri dari protein yang disebut keratin dan ditambatkan oleh folikel rambut ke dalam kulit. Bola rambut di dasar folikel dipelihara dengan suplai darah. Asam amino dan nutrisi dalam darah mensintesis keratin, sehingga menumbuhkan rambut sebagai batang rambut.Tingkat pertumbuhan rambut berbeda-beda untuk setiap orang, tingkat rata-rata sekitar satu setengah inci per bulan. Warna rambut kamu dibuat oleh sel pigmen yang memproduksi melanin di folikel.Rata-rata orang dewasa kehilangan antara 50 hingga 100 helai rambut per hari, terkadang meningkat hingga 150 helai. Biasanya, rambut baru tumbuh menggantikan untaian yang hilang.Tetapi ketika rambut berlebih jatuh sebelum waktunya, itu menyebabkan garis rambut terlihat jelas atau rambut menipis. Karena rambut tumbuh dari bagian bawah rambut, setiap upaya untuk membenahi rambut yang sehat harus dimulai dari dalam.Selain menerapkan gaya hidup seimbang dengan tidur tepat waktu, pola makan bergizi , olahraga teratur, dan pikiran rileks, ada dua faktor penting untuk rambut sehat yaitu kekuatan internal yang berasal dari nutrisi yang tepat dan kebersihan eksternal, yang meliputi kebersihan rambut serta kulit kepala untuk perlindungan dan mengontrol kerusakan.Namun, orang salah mengira pembersihan dan pemolesan eksternal sebagai nutrisi rambut. Rambut bagian luar dibangun dari sel-sel mati dan membersihkannya secara berkala penting dilakukan untuk mencegah rambut menjadi lengket dan melindunginya dari kerusakan mekanis.Untuk itu, kamu harus mempelajari dasar-dasar dan teknik membersihkan serta menyisir rambut dengan benar. Pilih apa yang cocok untuk rambut kamu dan gunakan sesuai cara yang disarankan.Nutrisi yang tepat sangat penting untuk menumbuhkan rambut yang sehat. Nutrisi yang buruk dikaitkan dengan sebagian besar masalah rambut seperti rambut rontok berlebih, mulai beruban, pertumbuhan yang buruk, rambut bercabang, rambut menipis, dan kulit kepala kering.Makanan yang kaya biotin (vitamin H atau B7), vitamin B3 dan C, vitamin dan mineral lainnya, perlu ditambahkan secara memadai melalui telur, hati, ikan, produk susu, biji-bijian, kacang-kacangan seperti almond dan buah-buahan, yang mengandung berbagai tingkat vitamin ini.Mendekati usia dan gaya hidup stres, terkadang asupan dan penyerapan nutrisi menjadi buruk. Maka dari itu, penting untuk menambahkan suplementasi nutrisi rambut yang tepat.Salah satunya, Biotin. Biotin adalah bahan penting yang meningkatkan infrastruktur keratin tubuh, yang menghasilkan rambut sehat dan kuat. Biotin umumnya ditemukan dalam makanan tetapi dalam jumlah yang kecil.