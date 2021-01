Ini Sejumlah Tips Menghilangkan Lemak Perut

Ilustrasi-Unsplash

Jakarta: Lemak yang menumpuk di bagian perut kerap mengurangi rasa percaya dirimu. Lemak di bagian ini bahkan sulit untuk dihilangkan. Namun kamu bisa melakukan beberapa cara untuk menguranginya seperti dikutip Healthline berikut ini:

1. Makan banyak serat larut

Serat larut menyerap air dan membentuk gel yang membantu memperlambat makanan saat melewati sistem pencernaanmu. Studi menunjukkan bahwa jenis serat ini mendorong penurunan berat badan dengan membantumu merasa kenyang. Sehingga kamu makan lebih sedikit secara alami.



Selain itu, makan banyak serat larut juga dapat menurunkan jumlah kalori yang diserap tubuh kamu. Terlebih lagi, serat larut dapat membantu melawan lemak perut.



Sebuah studi observasi di lebih dari 1.100 orang dewasa menemukan bahwa untuk setiap peningkatan 10 gram dalam asupan serat larut, penambahan lemak perut menurun sebesar 3,7% selama periode 5 tahun. Upayakan mengonsumsi makanan berserat tinggi setiap hari.

2. Jangan minum terlalu banyak alkohol

Alkohol dapat memiliki manfaat kesehatan dalam jumlah kecil, tetapi akan sangat berbahaya jika kamu minum terlalu banyak. Penelitian menunjukkan bahwa terlalu banyak alkohol juga dapat membuat perut kamu bertambah gemuk.



Studi observasi mengaitkan konsumsi alkohol berat dengan peningkatan risiko obesitas sentral secara signifikan yaitu penyimpanan lemak berlebih di sekitar pinggang. Mengurangi alkohol dapat membantu mengurangi ukuran pinggangmu. Kamu tidak perlu berhenti sama sekali, tetapi membatasi jumlah yang kamu minum dalam satu hari dapat membantu.



Satu studi tentang penggunaan alkohol melibatkan lebih dari 2.000 orang. Dalam penelitian tersebut ditemukan, peserta yang minum alkohol setiap hari tetapi rata-rata kurang dari satu minuman per hari memiliki lebih sedikit lemak perut, dibandingkan denga mereka yang minum lebih jarang, tetapi mengonsumsi lebih banyak alkohol pada hari-hari mereka minum.

3. Lakukan latihan aerobik (kardio)

Latihan aerobik (cardio) adalah cara efektif untuk meningkatkan kesehatan dan membakar kalori. Studi juga menunjukkan bahwa aerobik menjadi salah satu bentuk olahraga paling efektif untuk mengurangi lemak perut.



Satu studi menemukan bahwa perempuan pascamenopause kehilangan lebih banyak lemak dari semua area saat mereka melakukan latihan aerobik selama 300 menit per minggu, dibandingkan dengan mereka yang berolahraga 150 menit per minggu.

(FIR)