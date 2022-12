Terbang Berkali-kali Tanpa Batas dengan Harga Sangat Murah, Kini Ternyata Bisa!

(Meliyana melemparkan senyum sumringah dengan keberhasilannya menggunakan Super+ yang terbangkan dia sebanyak 68 kali. Foto: Dok. Medcom.id/Yatin Suleha)

Mengenal Super+

Dalam jangka waktu satu tahun

Wajah Meliyana (33 tahun) sumringah. Senin, 5 Desember 2022 siang ia hadir dari Jakarta beserta dengan beberapa perwakilan dari beberapa negara lain di Slate @The Row, 52, Kuala Lumpur, Malaysia.Apa gerangan? Ia menjadi salah satu yang ikut meresmikan salah satu paket penerbangan yaitu Super+ (dibaca super plus), sebuah paket berlangganan penerbangan dari airasia Super App yang menghadirkan pengalaman perjalanan gratis tanpa batas ke lebih dari 130 destinasi.Hah, serius? Lebih dari serius, CEO Capital A Tony Fernandes bahkan menggambarkan layaknya kamu berlangganan Netflix, Spotify atau semacamnya yang cukup membayar sekali dan bisa menikmati berbagai layanan yang ada.Bedanya ini bisa bikin kamu terbang ke mana-mana, dengan hanya membayar sekali (bisa dikatakan membeli) oleh setiap pengguna di seluruh dunia, bahkan untuk mereka yang ada di Amerika Serika, Eropa, dan kawasan lainnya.Jadi apa itu Super+? Sebelum ke jawabannya, cerita Meliyana mungkin bisa diresapi sebagai impian banyak orang dengan kantong yang pas-pasan namun dengan keinginan dan harapan yang tinggi buat jalan-jalan naik pesawat keliling dunia. Ia bilang ia sudah menggunakan AirAsia sejak 2020 sejak AirAsia yang awalnya bernama AirAsia Pass.Ia teringat pertama kali terbang dengan AirAsia Pass ke Bali hanya dengan nilai Rp5 ribu saja. "Jadi, dengan uang Rp5 ribu saya bisa terbang ke Bali," ungkap perempuan cantik ini."Jadi waktu 2020, saat pandemi melanda saya kebetulan kena musibah, kena pengurangan di salah satu perusahaan swasta. Tapi di situ berkat Tuhan berkata lain, berkat AirAsia datang menawarkan member dan saya join member tersebut, dengan uang Rp50 ribu saya bisa dapat return lima kota dalam satu bulan," ungkap perempuan yang tangannya dihena warna merah hari ini.Ia mengetahui awalnya dari Instagram AirAsia yang menjual member AirAsia Pass (saat itu). "Saya beli dan saya redeem, buktikan dan beneran! terbang dengan Rp5 ribu itu udah bisa ke Bali ke Lombok, itu luar biasa," kenang Meliyana yang mengaku awalnya seperti enggak percaya.Jadi sederhananya, AirAsia Pass merupakan penerbangan buat kamu tanpa batas (dalam domestik Indonesia-saat itu) dalam jangka waktu tertentu yang telah disediakan oleh airline AirAsia.Dan di Senin ini, Super+ hadir dengan versi terbaru yang menawarkan pilihan destinasi. Bisa dibilang ini merupakan peningkatan dari yang dahulu namanya AirAsia Pass. Super+ hadir dengan dua jenis, Super+ Lite dan Super+ Premium.Jangkauan terbang Super+ Lite yaitu negara-negara di Asia Tenggara (Brunei Darussalam, Indonesia, Kamboja, Malaysia, Laos, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, Vietnam, dan Timor Leste).Sedangkan Super+ Premium mengjangkau akses ke seluruh negara rute grup maskapai AisAsia termasuk negara Jepang, korea Selatan, Australia, Selandia Baru, India, maladewa, Hong Kong, Taiwan, dan Arab Suadi.kedua opsi paket Super+ juga termasuk diskon tanpa batas untuk pemesanan airasia ride di Bali, Malaysia, dan Thailand, serta diskon 5 persen tanpa batas untuk reservasi hotel melalui airasia hotels.Jadi, pelanggan Super+ dapat menukarkan tiket penerbangan mereka selama satu tahun sejak tanggal berlangganan. Misalnya contoh: 5 Desember 2022 - 5 Desember 2023, dan mulai melakukan perjalanan per 1 Januari 2023.Dalam preskonnya, Tony menyebutkan bahwa ini merupakan produk yang simpel. "Beli dan terbang," bukanya singkat. “Kami merasa sangat gembira dengan dibukanya kembali perbatasan sejumlah negara, seperti Jepang, Korea Selatan, Taiwan, Hong Kong, dan lainnya yang akan datang dalam waktu dekat. Langkah inilah yang telah kami persiapkan untuk mendorong kebangkitan industri perjalanan.""Paket berlangganan Super+ merepresentasikan keindahan dari ekosistem airasia Super App, di mana kami memadukan layanan maskapai beserta ragam produk dan layanan perjalanan lainnya, seperti airasia hotels hingga airasia ride yang juga merupakan bagian dari keuntungan Super+. Sesuai dengan DNA kami, Super+ menjadi salah satu produk yang menekankan value terbaik kepada para pengguna, dan kami akan terus mengutamakan hal tersebut pada semua lini produk dan layanan yang akan kami luncurkan di masa mendatang,” jelas Tony.



(Meliyana dan salah satu pengguna yang terbang lebih dari 100 kali dengan Super+ saat berbicara dengan CEO Capital A Tony Fernandes. Foto: Dok. Istimewa)



Apakah Anda, Mr. Tony, tidak merasa rugi?



Hal itu yang kami tanyakan langsung pada CEO Capital A Tony Fernandes. Ini tentu saja karena hanya dengan membayar sejumlah tertentu, para pengguna Super+ bisa keliling tujuan healingnya di lebih dari puluhan tempat. Seperti Meliyana di atas yang bisa menyikat habis skejul me time-nya sebanyak 68 kali dengan pengunaan ini.



Ia dengan tegas menjawab, "Saya enggak setuju dengan hal itu. Karena beberapa waktu kami dapat menjual semua bangku. Namun, lelaki itu (merujuk lelaki dari Thailand yang sudah pergi ke 109 tempat dengan menggunakan Super+), mendapatkan bangku yang tidak terjual dari kami secara umum."



"Jadi, hal itu terbalik. Ditambah kamu juga akan membeli beberapa makanan, semoga juga ditambah dengan kamu pakai airasia ride, suatu hari kamu membeli hotel (booking hotel dengan apps ini) dari kami. Jadi, saya pikir bukan begitu," beber CEO yang ramah ini.



"(Tentu) tidak semua orang setuju dengan saya, saya melihat juga ada yang setuju dengan saya. Tapi, tetap saja saya adalah bosnya," ungkap Tony sambil berkelakar.



"Kita harus mencoba berinovasi. Jika kita diam saja, kamu enggak akan pernah tahu. Kamu harus mencobanya,"



Diamini hal yang sama oleh Amanda Woo, Chief Executive Officer AirAsia, "Dengan berlangganan (ini) akan lebih lagi pengalaman penguna dari Super+, artinya kamu dapat menggunakan semua ekosistem AirAsia ekosistem. Kami memulai dengan penerbangan pertama sekali. Lalu kami menambah value hotel, dan sekarang kami menambahka lagi ride. Jadi kamu memulai untuk merasakan airasia Super App semuanya menjadi sebuah kesatuan. Jad, ini sebuah percobaan yang baik bagi semua pengguna."



Ohiya, saat Tony kami tanyakan apakah akan ada peniadaaan setelah mencapai jumlah tertentu dari Super+ ini? Ia menjawab, "Kami menjual apa yang kami bisa. Tapi akan ada poin di mana apakah airline akan meniadakan (menghentikan dalam jumlah tertentu). Target saya adalah satu juta, jadi lihat saja."



Fun fact Super+



- Seluruh tiket penerbangan yang ditukarkan dengan Super+ belum termasuk pajak pemerintah dan biaya tambahan lainnya

- Pemesanan tiket penerbangan harus dilakukan minimal 14 hari sebelum waktu

- Keberangkatan dan mengikuti periode embargo, serta syarat ketentuan yang berlaku

- Ketersediaan tiket penerbangan mengikuti jumlah penawaran dan permintaan pada rute yang dipilih

(TIN)