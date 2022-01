Makan Jambu Kristal Saat Kehamilan? Ini Loh 4 Manfaatnya!

(Makan jambu biji dapat membantu menjaga masalah pencernaan dan memastikan kelancaran fungsi sistem pencernaan. Kehadiran potasium dalam jambu biji dapat membantu mengatasi keasaman dan mulas. Foto: Ilustrasi/Pexels.com)

1. Merupakan sumber asam folat

2. Obat mual di pagi hari

3. Membantu mengontrol tingkat tekanan darah

4. Membantu mengontrol kadar kolesterol

Saat menjalani kehamilan , pola makan pasti berubah. Dokter juga akan menyarankan untuk lebih meningkatkan asupan buah-buahan, sayur-sayuran, kacang-kacangan, dan makanan sehat lainnya. Ini semua tentu bermanfaat untuk ibu hamil dan perkembangan janin dalam kandungan.Salah satu buah yang bisa dikonsumsi oleh ibu hamil adalah jambu kristal. Banyak orang percaya bahwa makan jambu biji meningkatkan kemungkinan radang usus buntu pada wanita hamil. Namun, tidak ada bukti medis yang sama.Jambu biji sangat bergizi dan para ahli percaya bahwa makan jambu biji selama kehamilan bisa sangat bermanfaat. Jambu biji kaya akan vitamin, minera l, dan asam folat.Jambu biji kaya akan vitamin seperti vitamin C, A, B2, dan E. Jambu kristal diyakini mengandung lebih banyak vitamin A dan vitamin C daripada jeruk dan lemon.Asam askorbat dan asam folat sangat penting untuk pertumbuhan janin yang tepat. Kedua asam ini ditemukan dalam jambu biji. Asam folat yang ada dalam jambu biji juga bermanfaat bagi sistem peredaran darah dan membantu perkembangan sistem saraf pada bayi.Makan jambu biji selama kehamilan dapat bermanfaat bagi kesehatan secara keseluruhan. Seperti yang dikutip dari Parenting First Cry, makan jambu biji di pagi hari adalah obat yang sangat baik untuk morning sickness.Karena kandungan serat dan airnya yang tinggi, jambu biji harus menjadi bagian integral dari diet kehamilan. Makan jambu biji selama kehamilan juga dapat membantu menjaga tekanan darah dan mencegah diabetes gestasional, suatu kondisi umum yang mempengaruhi wanita hamil.Salah satu manfaat makan buah tropis ini selama kehamilan adalah mengontrol tekanan darah dan mencegah pembekuan sehingga menjaga fluiditas darah. Artinya, makan jambu biji dapat membantu mencegah kemungkinan keguguran atau kelahiran prematur.Menjadi sumber serat yang kaya, jambu biji juga menjaga kadar kolesterol darah tetap terkendali. Kolesterol tinggi dapat menyebabkan komplikasi kardiovaskular yang bisa sangat berbahaya terutama selama kehamilan. Jadi makan jambu biji dan jaga kadar kolesterol.