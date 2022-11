Perlunya Anak Bermain untuk Mendorong Kreativitas dan Imajinasinya

(Tasya Kamila mengajak Arrasya bermain di Kinder Joy Wonderland, Lippo Mall Puri. Foto: Dok. Istimewa)

Bermain merupakan sebuah aktivitas yang sangat 'melekat' pada kehidupan anak-anak usia dini. Dilansir dari Healthline, Mayra Mendez, ahli psikoterapi sekaligus koordinator program di Providence Saint John’s Child and Family Development Center, mengatakan bermain sangat penting bagi anak karena memberikan landasan utama pada anak untuk belajar, mengeksplor lingkungan sekitarnya, memecahkan masalah, serta membangun pemahaman tentang dunia.Selain itu, bermain juga dapat mengasah dan meningkatkan kecerdasan yang dimiliki anak. Pengalaman anak lewat aktivitas bermain dapat memberikan dasar yang kuat bagi pencapaian macam-macam keterampilan yang sangat diperlukan. Hal ini penting untuk pemecahan masalah dalam kehidupan di kemudian hari.Berdasarkan hal ini, 'Kinder Joy Wonderland' hadir untuk memberikan pengalaman yang menyenangkan bagi si buah hati dan menjadi solusi bagi orang tua dalam memberikan reward kepada anak atas perilaku baik yang telah dilakukan. Serta meningkat bonding antara anak dengan orang tua.Juliana Saputera, Head of Marketing for Kinder South East Asia, mengatakan acara ini diselenggarakan dalam rangka peluncuran mainan edisi terbaru Kinder Joy: Ice World & Magic Castle yang berlangsung pada 12-13 November 2022 diLippo Puri Mall, Jakarta."Selama acara berlangsung, diadakan berbagai aktivitas bagi si buah hati untuk menghabiskan waktu bersama orang tua seperti Express Train to Magic Cave, IceWorld Rock Climbing, Inflatable Obstacles, mewarnai, body pain, royal manicure, mandi bola, photo booth, dan lain sebagainya," ujar Juliana di Lippo Mall Puri, Sabtu (12/11).Bertepatan dengan acara tersebut, Juliana menyebutkan Kinder Joy juga meluncurkan mainan baru 'The Ice World and Magic Castle'."Melalui edisi ini, Kinder Joy bertujuan untuk memicu kreativitas dan imajinasi melalui aktivitas merakit dan bermain dengan karakter yang berbeda-beda dari dunia Ice World dan Magic Castle, di mana hal ini sesuai dengan misi Kinder Joy untuk memberikan pengalaman yang menyenangkan dalam setiap momen pertumbuhan anak. Tema ice world berhubungan dengan mainan dan berdasarkan dengan riset kalau anak-anak suka belajar berbagai dunia salah satunya dunia salju. Di koleksi mainan ini akan ada binatang-binatang apa saja yang hidup di dunia salju," tutup Juliana.