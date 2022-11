Nilai anak menurun

Anak merasa tidak berharga

"Tidak diundang? tak apa!"

(Anak yang mengalami depresi biasanya tidak ingin dihibur dan justru makin merasa sedih. Foto: Ilustrasi. Dok. Freepik.com)

Setiap percakapan terasa tegang

Lebih banyak menangis dari biasanya

Anak tidak ingin dihibur

Anak tampak acuh tak acuh

Betapa senangnya saat melihat si kecil bisa tertawa lepas dan bahagia. Namun, bagaimana bila keceriaan yang ada mendadak berubah menjadi murung atau sedih? Hati-hati, ini bisa merupakan tanda dari anak mengalami depresi. Ya, depresi bukan hanya milik orang dewasa. Depresi juga bisa terjadi kepada buah hatimu. Intinya, depresi tak memandang usia.Seperti dilansir dari The Healthy, depresi merupakan masalah serius yang memengaruhi kondisi cara berpikir dan bertindak pada diri seseorang. Tanda-tanda depresi pada anak meskipun kemungkinan besar terlihat pada usia pertengahan remaja, namun sebenarnya bisa terjadi pasa usia berapa pun. Anak mungkin tidak memiliki kata-kata untuk memahami atau menjelaskan depresi . Namun, jika melihat gejala ini, segera bicarakan dengan ahlinya ya Moms and Dads!Depresi masa kanak-kanak membuat sulit untuk tetap fokus, yang dapat mempersulit anak untuk mendengarkan guru atau tetap mengerjakan pekerjaan rumah. Jika biasanya anak mendapat nilai bagus tapi tiba-tiba mendapat nilai lebih rendah dari biasanya, mungkin orang tua harus memeriksa apa yang sedang terjadi."Banyak yang mengeluh kehilangan perhatian dan konsentrasi, tidak merasa sedih tapi nilai pelajaran mereka menurun," kata John Walkup, MD, direktur divisi psikiatri anak dan remaja di Weill Cornell Medical College dan New York-Presbyterian Hospital.Gali lebih dalam jika anak mengatakan hal-hal seperti "Tidak ada yang menyukai saya" atau "Saya tidak berharga". Seorang terapis mungkin dapat membantu dia mengarahkan pikiran-pikiran itu dari pesimisme yang tidak benar."Mengidentifikasi pikiran-pikiran berorientasi depresi yang maladaptif dan menemukan cara yang lebih baik untuk melihatnya dapat membantu," ujar Debra Kissen, PhD, MHSA, direktur klinis Light on Anxiety Treatment Center.Orang dengan depresi cenderung mengasingkan diri dari orang lain. Remaja yang sangat pandai merasakan bahwa penarikan mungkin berhenti memberikan undangan kepada teman-teman yang depresi. Jika mereka merasa tidak nyaman atau senang berada di sekitar, mereka akan keluar dari tatanan sosial.Sementara blues adalah tanda peringatan depresi orang dewasa, emosi anak-anak bisa terlihat seperti kecemasan remaja, yang mungkin sulit dikenali. "Hal yang rumit adalah bahwa banyak anak, termasuk remaja, mungkin tidak hanya terlihat sedih atau murung, tetapi juga terlihat mudah tersinggung," ujar Dr. Siqueland.Menangis adalah cara yang sangat sehat untuk mengekspresikan emosi. Tetapi jika anak yang biasanya tabah mulai menangis secara teratur, periksalah situasi yang tampaknya memicu dirinya. "Perilaku lain apa yang tampaknya terkait dengannya, seperti menutup diri atau tidak ingin melakukan aktivitas lain yang sebelumnya mereka minati?" imbuh Dr. Kissen.Merasa sedih itu normal, terutama setelah peristiwa kehidupan yang mengecewakan. Tetapi biasanya orang menginginkan dukungan emosional selama masa-masa sulit. Seorang anak yang depresi, di sisi lain, mungkin menggeliat menjauh dari bahu yang kamu ulurkan, mengetahui hal itu tidak akan membuat kesedihannya hilang. Bagi orang yang depresi, dia akan mengatakan hal-hal seperti, "Memberi saya pelukan membuat saya merasa lebih buruk karena saya ingin merasa lebih baik, tetapi saya tidak bisa."Kehilangan minat pada tim sepak bola yang kamu daftarkan untuk anak adalah satu hal, tetapi gejala depresi dapat membuat anak berhenti memedulikan segala hal. Mulai dari bersekolah hingga bergaul dengan teman. "Itu tidak hanya menargetkan satu hal dalam hidup, tetapi mencakup sebagian besar hal yang berhubungan dengan seseorang," tutup Dr. Kissen.