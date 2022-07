Setia Mendampingi Aliya, Ibas Berbagi Momen Kelahiran Anak Keempat

(FIR)

: Berita bahagia datang dari pasangan Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) dan Aliya Baskoro Yudhoyono (Aliya Rajasa). Pada Jumat 22 Juli 2022 malam, anak keempat sekaligus putri kedua mereka lahir di RS Pondok Indah, Jakarta Selatan.Kabar bahagia ini pun disampaikan oleh Ibas dan Aliya melalui akun Instagram pribadinya. Dari beberapa foto yang diunggah, tampak beberapa momen mengharukan dan penuh bahagia, dimulai dari proses sebelum operasi berlangsung hingga kelahiran putri kecilnya.“Alhamdulillah Wasyukurilah, Wanikmatilah Lahawlawalakuata Ilabilah. Tepatnya, tanggal 22 Juli 2022 di Jum’at berkah dan bahagia untuk kami sekeluarga #EBYFAMILY. Telah lahir Putri Kedua, Anak keempat dari pasangan Edhie Baskoro Yudhoyono & Siti Rubi Aliya Rajasa dengan selamat lancar tanpa kurang satu apapun,” tulis Ibas.Ibas pun tak lupa menyampaikan syukur dan terima kasihnya atas kebahagiaan dan anugerah yang dititipkan kepadanya dan keluarga.“Terima kasih untuk semua anugerah dan kemuliaan ini. Salam Sehat dan Bahagia selalu.. Sincerely, EBY FAMILY,” tulisnya lebih lanjut.Pada foto pertama yang diunggah terlihat Ibas dan Aliya masih menggunakan pakaian medis berfoto dengan putri kecil mereka yang baru saja terlahir. Wajah penuh haru dan bahagia terpancar jelas dari Ibas dan Aliya.Di foto lainnya Ibas tampak setia mendampingi sang istri. Ia begitu romantis menggandeng tangan dan mengelus kepala Aliya ketika proses operasi akan segera dimulai. Ibas selalu memberikan semangat dan dukungan untuk istrinya.Foto-foto selanjutnya adalah potret Ibas, Aliya, bersama buah hati mereka tercinta yang tampak putih bersih dengan pipi gembil (chubby) yang berisi. Di dekapan keduanya, Ibas dan Aliya begitu mesra memandang putri mereka dan sesekali mencium tangan mungil bayinya. Air mata kebahagiaan pun terlihat saat anak keempat mereka lahir.Ada pula potret ketika Ibas, Aliya, dan keluarga berdoa bersama sebelum proses operasi caesar dilaksanakan. Hadir Ayahanda dari Ibas yaitu presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), orang tua Aliya yaitu Hatta Rajasa dan Okke Rajasa, serta adik perempuan Aliya, Azimah Rajasa.Momen penuh sukacita yang diunggah Ibas ini sontak banjir ucapan selamat dan doa-doa baik dari rekan, keluarga, maupun masyarakat luas.“Kepada yang tersayang Mbak Aliya dan Mas Ibas. Selamat ya…Semoga ananda tumbuh menjadi anak yang sehat, cantik, baik, cerdas, dan bermanfaat bagi sekitarnya..Welcome to this world baby girl,” tulis warganet bernama @nabilamalina.“Selamat Mas Ibas dan Mbak Aliya. Semoga Allah SWT berikan sang putri yang cerdas, sehat, berbakti kepada orang tua, negara, dan bermanfaat untuk orang banyak Love you EBYFamily,” tulis warganet lain bernama @m.adityawarman.“Alhamdulillah, selamat untuk Mas Ibas dan Mbak Aliya atas kelahiran ananda yang ke 4. Semoga semakin menambah keceriaan dan kebahagiaan dalam keluarga besar. Ibu dan Babynya sehat-sehat, kelak menjadi anak yang membanggakan seperti kakak-kakaknya, saling menyayangi, dan sholeha. Aamiin,” tulis akun bernama @amingsoejitno.Sampai saat ini, Ibas dan Aliya belum mengungkapkan nama anak keempat mereka.