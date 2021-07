Berlangsung secara Virtual, Wonderfest 2021 Tembus 1 Juta Penonton

(FIR)

Wonderfest 2021 yang digelar secara virtual selama tiga hari pada 25 hingga 27 Juni lalu berjalan sukses. Setidaknya acara virtual yang digelar oleh Samara Live ini disaksikan lebih dari 1 juta penonton.Wonderfest selama tiga hari menggelar sesi kelas parenting bersama para ahli, workshop interaktif, dan fan-meet dihadiri penonton dari berbagai penjuru nusantara. Di antaranya Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Sumatera, hingga Sulawesi.Dengan antusias seperti itu, membuktikan bahwa batasan geografis tak lagi menjadi penghalang dalam konsep virtual yang dibawa oleh Wonderfest tahun ini."Saya bersyukur Wonderfest 2021 sukses diselenggarakan secara virtual dan meraih jumlah penonton yang besar. Senang sekali melihat keluarga Indonesia tetap semangat mengisi liburan dengan kegiatan bermanfaat, meskipun dalam kondisi pandemi," ujar Desy Bachir, Co-Chief Executive Officer Samara Media & Entertainment.“Walau diadakan secara virtual, Wonderfest tetap berhasil menjaring antusiasme tinggi dan respon positif," sambung Desy.Dengan misi 'We believe by letting our kids wonder, will make a difference in the world', Wonderfest 2021 mengajak keluarga Indonesia untuk mengisi liburan dengan kegiatan yang produktif dari rumah masing-masing.Meskipun dalam kondisi pandemi, kegiatan seru yang dilakukan dalam bentuk virtual tetap meraup antusiasme yang cukup tinggi dari masyarakat. Selain itu, partisipasi para orang tua (parents) dalam mengikuti sesi kelas parenting di program TownHall Wonderfest, juga memperlihatkan tingginya keinginan belajar masyarakat terhadap topik-topik parenting yang mendidik.Pada hari pertama penyelenggaraan event 25 Juni 2021, sesi workshop interaktif membuat Space Helmet bersama Mona Ratuliu dan Nala. Workshop ini dimeriahkan oleh para WonderFamily, sebutan bagi keluarga setia Wonderfest.Pada hari kedua, 26 Juni 2021, sesi fan-meet bersama Kimbab Family sukses diikuti oleh ratusan partisipan. Pasalnya, ini sebuah momen yang langka karena bisa berkomunikasi langsung dengan Kimbab Family di zoom.Sesi fan-meet bersama Nayfa juga menuai tanggapan positif dari para partisipan, "Yeyy, akhirnya bisa ketemu sama Nayfa dan besties. Senang banget tadi bisa tanya jawab & ngobrol bareng sama Nayfa. Seru bangeett tadi dan Nayfa juga lucu, bisa bikin aku ketawa.” ujar akun Instagram @bestiesnayfa_cute.Tingginya jumlah penonton dan antusiasme masyarakat terhadap Wonderfest memperlihatkan bahwa bentuk festival daring/virtual tetap tidak mengurangi kemeriahan dan keseruan event yang dulunya berbentuk offline atau tatap muka.Tanggapan positif dari para pengunjung juga menguatkan hal tersebut, konsep virtual ini tetap menjadikan Wonderfest sebagai festival keluarga dan anak terbesar di Indonesia yang dipilih keluarga untuk mengisi liburan dengan seru dan produktif.