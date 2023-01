15 Contoh Ucapan Bikin Baper, Ada yang Bahasa Inggris

Pengertian bucin

Contoh ucapan bucin yang bisa ditiru

Seperti lagu anak, ketika melihat kebun akan terlihat banyak bunga sedangkan saat melihatmu hatiku terus menerus berbunga-bunga.

Bila mencintaimu adalah ilusi, maka ijinkan aku untuk berimajinasi selamanya.

Kamu adalah patah hati terbaik yang tidak akan pernah aku sesali.

Lindungi sayapku. Namun, jangan kembali ke surga, bidadari.

Setiap kamu tersenyum, seluruh dunia juga sedang tersenyum.

Sampai detik ini kamu masih menjadi alasan mengapa aku belum mau menerima siapapun.

Aku hanya penikmat senyum mu. Bukan pemilik, apalagi penyebab.

Rindu itu datang tidak sopan karena datang tanpa permisi.

Aku sadar akan lebih baik berakhir mundur dibandingkan harus bertahan namun terus terluka,"

Jika pada kenyataannya aku terlahir pada 1000 tahun yang lalu, sepertinya aku akan tetap menunggu kehadiranmu.

Ucapan bucin dalam bahasa Inggris

(SUR)

Jakarta: Istilah 'bucin', singkatan dari budak cinta, menjadi kata yang banyak diperbincangkan publik Indonesia beberapa tahun belakangan. Kata ini menjadi label tersendiri bagi orang-orang yang rela melakukan apa pun demi pasangannya Meski sering digunakan, sudahkah Sobat Medcom paham arti bucin?Budak cinta atau bucin sendiri merupakan bahasa gaul yang diciptakan masyarakat. Bucin dapat diartikan sebagai sikap rela mengorbankan apa saja demi pasangan.Salah satu karakter khas dari pasangan bucin ialah kerap melontarkan kata-kata romantis. Istilah bucin pun kini dilekatkan dengan kata-kata romantis yang dapat membuat pasangan senang.Tak jarang, orang menyampaikan ucapan-ucapan penuh 'kebucinan' di media sosial. menulis pesan, hingga menulis caption di Instagram atau media sosial lain untuk pasangannya.Mengutip beberapa sumber, ini beberapa ucapan bucin yang bisa kamu berikan ke pasangan:Bagi kamu yang ingin menyampaikan kata-kata romantis atau bucin dalam berbahasa inggris, berikut kata-kata beserta artinya yang bisa menjadi inspirasi:1. Love begins with the eyes, so don't be surprise if love ends with tears.(Cinta berawal dari mata, jadi jangan terkejut bila berakhir dengan air mata)2. Your gaze is simple but it can convey the world.(Tatapanmu sederhana namun dapat mengalihkan dunia)3. Maybe hapinnes is always tempting like a dream, but let the dream continue to accompany my every sleep.(Mungkin kebahagiaan bersamamu adalah sebuah mimpi, tapi biarkanlah mimpi itu terus menemani di setiap tidurku)4. You taught me how to love, but not how to stop.(Kamu mengajariku bagaimana cara untuk mencintai, namun tidak mengajarkanku cara untuk berhenti)5. Loving you was my favorite mistake.(Mencintaimu adalah kesalahan yang aku senangi).