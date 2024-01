Mengenal Kepribadian Introvert: Karakteristik, Keistimewaan, dan 4 Tipenya

Pengertian dan Karakteristik Introvert

Keistimewaan Introvert

1. Pemimpin yang Bijak

2. Pendengar yang Baik

3. Lebih Jeli

4. Teman yang Berkualitas

Tipe-Tipe Introvert

1. Introvert Sosial

2. Introvert Pemikir

3. Anxious Introvert

4. Restrained Introvert

Jakarta: Setiap tanggal 2 Januari diperingati sebagai Hari Introvert Sedunia. Pada momen yang tepat ini, yuk ketahui lebih jauh keistimewaan kepribadian introvert dan empat tipenya.Peringatan Hari Introvert Sedunia bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi orang-orang introvert menikmati waktu tenang setelah melalui musim liburan dan perayaan tahun baru yang meriah.Selain itu, Felicitas Heyne selaku pencetus hari spesial ini mengungkapkan Hari Introvert Sedunia juga ada untuk mengajak masyarakat untuk lebih memahami dan menghormati para introvert.“Hari Introvert Sedunia telah secara signifikan meningkatkan kesadaran tentang kebutuhan dan kekuatan introvert. Hal ini telah menantang stigma seputar introvert, menekankan kedalaman hubungan dan kemampuan memecahkan masalah dari introvert,” dikutip dari laman resmi Introvert Day.Tepat di hari peringatan Introvert Sedunia ini, yuk berkenalan dengan kepribadian introvert serta keistimewaannya yang jarang diketahui masyarakat! Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan introvert sebagai individu yang cenderung menyimpan perasaan dan pemikiran sendiri. Sedangkan merujuk pada Kamus Cambridge, introvert diartikan sebagai individu yang cenderung memilih menghabiskan waktu sendiri daripada berada dalam lingkungan dengan banyak orang.Seorang introvert biasanya lebih nyaman hidup tertutup. Mereka memiliki kecenderungan untuk merahasiakan dan menahan perasaan serta pemikiran mereka, tidak mengungkapkannya kepada orang lain secara terbuka.Para introvert dikenal sebagai orang yang pemalu dan pendiam. Tak sedikit juga seorang introvert yang merasa canggung jika harus berbincang dengan orang asing atau berhadapan dengan orang-orang yang belum mereka kenal.Seorang introvert mendapatkan energi dengan cara berada dalam suasana yang tenang, baik sendiri maupun bersama 1-2 orang yang memang mereka sudah kenal baik. Oleh karenanya, sehabis melakukan aktivitas yang melibatkan banyak orang, introvert biasanya ‘mengisolasi’ diri untuk sementara.Karena karakteristiknya, para introvert seringkali dianggap sombong, antisosial, aneh, tidak ramah, bahkan dikasihani. Padahal, tidak seperti itu ya, Sobat Medcom. Introvert bukan sebuah masalah atau penyakit yang harus disembuhkan.Justru, seorang introvert memiliki sejumlah keistimewaan. Melansir dari lama Halodoc, berikut ini keistimewaan kepribadian introvert:Sebuah penelitian di Wharton School of the University of Pennsylvania, Amerika Serikat, mengemukakan bahwa para pemimpin introvert umumnya menghasilkan kinerja yang lebih baik ketimbang ekstrovert. Pasalnya, mereka cenderung membiarkan karyawan untuk menyampaikan ide-idenya.Sikap ini berbeda dengan pemimpin extrovert. Mereka biasanya sangat bersemangat dengan pemikiran atau ide-ide yang ada di dalam kepalanya sehingga ide orang lain akan lebih sulit untuk tersampaikan.Penulis Introvert Power: Why Your Inner Life Is Your Hidden Strength, Dr Laurie Helgoe, seorang introvert cenderung memproses informasi secara internal. Hal itu memungkinkan mereka untuk mendengar, memahami, serta memberikan tanggapan yang dipertimbangkan dengan saksama.Beth Buelow, penulis The Introvert Entrepreneur: Amplify Your Strengths and Create Success on Your Own Terms, mengungkapkan meski seorang introvert hanya duduk diam selama rapat, mereka sebenarnya berendam dalam informasi yang disajikan dan berpikir kritis.Selain itu, orang-orang introvert biasanya jago membaca ruangan. Mereka mampu memerhatikan bahasa tubuh dan ekspresi wajah orang lain.Kebanyakan introvert lebih suka menjaga lingkaran pertemanannya tetap kecil. Mereka lebih suka memfokuskan energi untuk memperkuat koneksi dengan orang yang sudah dikenalnya. Jika dikelilingi terlalu banyak orang, introvert justru akan merasa kelelahan.Oleh karena itu, jika kamu masuk ke dalam kehidupan para introvert, artinya kamu sangat berharga bagi mereka. Kualitas ini membuat introvert menjadi teman setia, penuh perhatian, dan berkomitmen.Terdapat 4 tipe introvert, yakni introvert sosial, introvert pemikir, dan anxious introvert, dan restrained introvert. Begini penjelasannya:Seorang introvert sosial cenderung lebih suka berada dalam lingkungan pertemanan yang kecil dan erat. Biasanya hubungan pertemanan tersebut sudah berlangsung selama bertahun-tahun.Namun perlu diingat bahwa seorang introvert sosial tidak berarti enggan bersosialisasi, ya!Tipe introvert ini umumnya orang-orang pemikir ulung. Mereka memiliki kreativitas tanpa batas dan dikenal sebagai individu yang cerdas, serius, serta berhati-hati dalam bertindak. Mereka mampu mencapai hal yang dianggap mustahil oleh orang lain.Selanjutnya, anxious introvert cenderung menghindari keramaian dan lebih suka menghabiskan waktu sendiri atau bersama orang-orang terdekat yang membuat mereka nyaman. Tipe introvert ini adalah yang paling pemalu dibandingkan dengan jenis lainnya.Tetapi, anxious introvert bukan antisosial. Mereka hanya merasa canggung dan kesulitan beradaptasi dengan banyak orang, serta kurang mahir berbicara maupun mencari topik pembicaraan. Alhasil, mereka menjadi pemalu.Jenis yang terakhir adalah restrained introvert. Seorang introvert dengan tipe ini umumnya menghabiskan banyak waktu sebelum melakukan suatu hal. Mereka akan memikirkan matang-matang, sebelum bertindak.Orang berkepribadian restrained introvert juga cenderung pendiam dan jaim ketika berada di antara orang lain sampai dia bisa mengenal mereka dengan baik.Itulah keistimewaan serta jenis-jenis introvert. Kira-kira apakah Sobat Medcom juga seorang introvert?