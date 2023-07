Kumpulan Ucapan Selamat Ulang Tahun dalam Bahasa Inggris dan Artinya

Ucapan Ulang Tahun untuk Teman dalam Bahasa Inggris

(SUR)

Jakarta: Hari ulang tahun adalah momen spesial bagi banyak orang. Ucapan dan hadiah kerap diberikan khususnya dari orang-orang terdekat sebagai bentuk perhatian serta kasih sayang. Ucapan hari ulang tahun biasanya berisi doa dan harapan untuk yang berulang tahun. Hal ini sudah menjadi tradisi dalam masyarakat dunia. Sementara itu, ucapan ulang tahun dapat diberikan secara lisan maupun ditulis pada kartu ucapan.Sobat Medcom tidak perlu memberikan ucapan ulang tahun yang panjang untuk teman maupun orang-orang tersayang. Ucapan yang singkat pun akan berkesan jika penuh makna dan cinta.Supaya lebih keren, kamu bisa menggunakan bahasa Inggris saat memberikan ucapan ulang tahun. Berikut contoh ucapan selamat ulang tahun dalam bahasa Inggris beserta artinya:1. Happy birthday! May all your dreams come true! (Selamat ulang tahun! Semoga semua mimpimu menjadi nyata!)2. To my dear friend who will forever be young, happy birthday! (Untuk temanku yang akan selamanya menjadi muda, selamat ulang tahun!)3. Happy birthday to you! Here’s to another year of lasting joy and incredible friends. Thanks for being awesome! (Selamat ulang tahun untukmu! Berdoa untuk satu tahun ke dapan yang dipenuhi kebahagiaan dan teman-teman hebat. Terima kasih sudah menjadi keren!)4. Another year older and you keep stronger, wiser, funnier, and more amazing! Happy birthday, my beloved friend. (Satu tahun lebih tua dan kamu semakin kuat, bijaksana, lucu, dan hebat. Selamat ulang tahun, teman tersayangku.)5. Birthdays are always cool, but yours is the coolest. Best wishes for you! (Hari ulang tahun selalu menyenangkan, tapi ulang tahunmu yang paling menyenangkan. Aku berharap yang terbaik untukmu!)6. A helpful reminder that calories don’t count on your special day, so go on and have another piece of cake. (Sebuah pengingat bahwa kalori tidak terhitung di hari spesialmu, jadi silakan menikmati potongan kue lainnya.)7. Thanks for always being there for me. I hope your birthday is as great as when you were my friend. Happy birthday! (Terima kasih selalu ada untukku. Aku harap ulang tahunmu sehebat kamu ketika menjadi temanku. Selamat ulang tahun!)8. Joy, love, and lots of your favorite cake on your happy birthday! (Semoga hari ulang tahunmu diisi kegembiraan, cinta, banyak makanan favoritmu.)9. Here’s hoping you have a year full of happiness and blessings, starting with your birthday! (Aku berharap selama setahun penuh kamu dikaruniai kebahagiaan dan keberkahan, dimulai dari hari ulang tahunmu sekarang!)10. The happiest of birthdays to the loveliest of friends. Have a blessed birthday! (Aku berharap teman tercintaku mendapatkan ulang tahun terbahagia. Semoga ulang tahunmu diberkati!)