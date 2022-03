Moms Merasa Stres di Masa Pandemi? Ini Cara Mengatasinya

(FIR)

Pada masa pandemi seperti sekarang, tidak jarang moms merasa kewalahan atau burnout dengan tugas-tugas yang harus mereka lakukan setiap hari. Mulai dari mengurus keluarga, pekerjaannya, bahkan mengurus dirinya sendiri.“Pandemi ini memang membuat kita belajar banyak hal. Salah satunya cara yang bisa dilakukan adalah dengan membagi energi untuk menyelesaikan apa yang harus diselesaikan pada hari itu,” kata Vera Itabiliana, Psikolog Keluarga, dalam Launch Event OUR in One, pada Rabu, 2 Maret 2022.Menurut Vera, agar moms tidak stres di masa pandemi seperti sekarang, maka yang perlu dilakukan adalah fokus pada tugas-tugasnya hari itu. Jadi, para moms tak perlu berpikir jauh-jauh seperti apa yang harus dikerjakan seminggu atau sebulan nanti.“Kemudian pintar-pintarnya kita untuk membuat klasifikasi. Mana yang penting dan harus segera dilakukan, mana yang penting tapi bisa ditunda. Mana yang tidak penting tapi tetap harus dilakukan. Dan mana yang tidak penting dan tidak harus dilakukan,” tambah Vera.Dengan mengklasifikasikan tugas-tugas yang mesti dilakukan tersebut, Vera menyebut bahwa itu bisa membantu para mom yang memiliki banyak tugas atau multitasking. Para harus realistis bahwa ada hal yang harus dikalahkan. Dengan begitu, moms bisa punya banyak energi.“Para ibu juga harus realistis dengan tuntunan yang ada. Misalnya, tidak semua ibu harus memasak. Tidak ada yang mengharuskan. Sesuaikan saja dengan kemampuan ibu. Misalnya, hari ini mungkin bisa pesan makanan online dulu. Atau mungkin masak tapi tidak terlalu banyak jenis masakannya,” kata Vera.Lebih lanjut, Vera menyebutkan bahwa bagi anak-anak, yang terpenting adalah bisa melihat ibunya merasa bahagia.“Buat anak yang penting ibunya happy, bisa nemenin dia main, bisa nemenin dia ngobrol. Jadi memang harus realistis sebagai ibu,” ungkapnya.“Lakukan sesusai dengan kemampuan kita, jadi bisa alokasikan waktu untuk bonding dengan anak. ingat, anak butuh orang tuanya dan itu adalah hal yang tidak bisa digantikan,” tutup Vera.