Irisan pisang - cokelat beku

Apel kayu manis

Krim sundae

(Salah satu makanan penutup ramah anak yang paling mudah adalah buah beku yang dicetak seperti es krim. Foto: Ilustrasi. Dok. Unsplash.com?)

Brownies kacang hitam

Pops buah beku

Usai menikmati makan malam, umumnya anak-anak menginginkan makanan manis yang lezat. Namun, tentunya orang tua menginginkan pilihan yang bergizi untuk mengisi perut si buah hati ya.Pertama dan terpenting, kunci untuk menemukan makanan penutup yang sehat adalah pastikan rasanya enak. Setelah rasa makanan penutup dianggap dapat diterima, memastikan bahwa pilihan tersebut benar-benar mengandung nutrisi seperti serat, protein, atau zat gizi mikro, seperti kalsium.Untuk mengetahui beberapa ide makanan penutup sehat terbaik, beberapa ahli diet terdaftar membagikan pilihan terbaik mereka untuk makanan penutup yang baik, mudah disiapkan dan lezat untuk dinikmati pastinya!Pisang saja mungkin bukan suguhan yang paling menyenangkan untuk si kecil. Tetapi mencelupkannya ke dalam cokelat dan membekukannya membawa buah-buahan bergizi ini ke tingkat yang sama sekali baru. Cukup iris pisang, celupkan ke dalam cokelat hitam, dan letakkan di atas kertas roti sebelum dibekukan. Dalam beberapa jam, anak-anak akan mendapatkan makanan es manis yang sarat dengan nutrisi seperti potasium dan magnesium.Kukus apel yang telah dipotong dadu hingga lembutdan terasa seperti isi pai apel. Lalu, beri taburan kayu manis di atasnya sebagai pengganti gula atau tambahkan sedikit krim kocok di atasnya, dijamin si buah hati aku menyukai camilan ini.Krim pisang sangat mudah dibuat dan ini adalah cara untuk menikmati dessert krim dingin yang terbuat dari buah murni. Untuk membuat makanan penutup ini, cukup mengiris dan membekukan beberapa buah pisang dan memblendernya hingga halus. Untuk tambahan yang menyenangkan untuk hidangan ini, disarankan untuk menawarkan topping seperti kacang cincang, buah kering, keping cokelat, atau taburan untuk membuat sendiri sundae bar.Kacang hitam adalah cara yang bagus untuk meningkatkan serat dan nutrisi dalam makanan yang dipanggang cokelat tanpa ada yang bisa mendeteksi rasa atau warnanya. Melansir dari Eat This, Not That! yang dibutuhkan hanyalah sekaleng kacang hitam, sekotak campuran brownies, air, dan keping coklat untuk brownies fudgy lezat yang mengemas protein nabati, serat, dan antioksidan.Salah satu makanan penutup ramah anak yang paling mudah adalah buah beku. Menuangkan jus 100 persen ke dalam cetakan pop dan membekukannya sampai padat menghasilkan suguhan klasik yang tidak mahal untuk diproduksi dan tahan lama. Menggunakan jus jeruk 100 persen tidak hanya memberikan rasa manis alami pada makanan ini tanpa tambahan gula, tetapi juga akan memberikan nutrisi penting seperti vitamin C dan potasium kepada anak-anak.