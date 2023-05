Ini 5 Rekomendasi Asupan untuk Memenuhi Gizi Seimbang Ibu Hamil

1. Folat dan Asam folat

Pada masa kehamilan, dianjurkan seorang ibu untuk memiliki gizi seimbang. Hal ini akan berpengaruh terhadap janin di dalam kandungan. Ditambah, ibu hamil biasanya akan lebih banyak mengonsumsi makanan.Alasan ibu hamil cenderung banyak mengonsumsi makanan adalah karena berbagi terhadap janin di dalam tubuhnya. Bila makanan ibu sehari-hari saja tidak cukup mengandung zat gizi yang dibutuhkan, maka janin atau bayi akan mengambil persediaan yang ada di dalam tubuh ibunya.Persediaan tersebut seperti sel lemak ibu sebagai sumber kalori dan zat besi dari simpanan di dalam tubuh ibu sebagai sumber zat besi si janin. Akibatnya, ibu akan merasa kekurangan energi karena persediaan makanan yang dibagi dua tersebut.Namun, bukan berarti ibu hamil harus makan dua kali lipat dari sebelumnya. Menurut dr. Merry Dame Cristy Pane dalam Alodokter, maksud dari makan lebih banyak adalah makanan yang bernutrisi sehat dan memiliki gizi seimbang.Bumil disarankan untuk fokus pada kandungan nutrisi dari makanan yang dikonsumsi. Pastikan bahwa makanan yang dikonsumsi sehat, bersih, matang, serta mengandung gizi lengkap untuk mendukung kesehatan Bumil dan janin.Menurut Elsa Savitrie, SKM, M.Kes dari RSUP dr. Mohammad Hoesin Palembang, ada beberapa nutrisi penting yang harus dipenuhi oleh ibu hamil, antara lain:Folat merupakan vitamin B yang berperan penting dalam mencegah cacat tabung saraf pada bayi, yaitu kelainan serius pada otak dan sumsum tulang belakang. Sedangkan asam folat merupakan bentuk sintetis folat yang dapat ditemukan dalam suplemen dan makanan yang bergizi.American College of Obstetrics and Gynecology (ACOG) merekomendasikan ibu untuk mengonsumsi 600-800 mikrogram folat selama kehamilan. Bumil bisa mendapatkan asupan folat dari makanan, seperti hati, kacang-kacangan, telur, sayuran berdaun hijau tua, serta kacang polong.Vitamin D diketahui dapat membantu membangun tulang dan gigi bayi yang kuat. Ibu hamil setidaknya membutuhkan asupan vitamin D sebanyak 600 unit internasional (IU) per hari. Untuk mendapatkan vifamin D, Bumil bisa dapatkan pada ikan berlemak seperti salmon, jus jeruk, dan juga susu.Protein dapat membantu Bumil untuk pertumbuhan jaringan payudara dan rahim ibu selama kehamilan. Protein berperan dalam meningkatkan suplai darah ibu, sehingga memungkinkan untuk mengirimkan lebih banyak darah ke bayi.Kebutuhan protein Bumil meningkat selama tiap trimester kehamilan. Bumil perlu mengonsumsi sekitar 70 hingga 100 gram protein setiap hari, tergantung pada berat badan dan trimester kehamilan saat ini.Sumber protein yang baik untuk ibu hamil meliputi daging sapi tanpa lemak, ayam, ikan salmon, kacang-kacangan, selai kacang, kacang polong, dan keju cottage.Bumil setidaknya membutuhkan 1000 miligram kalsium dengan tujuan membentuk tulang dan gigi bayi yang kuat. Kalsium juga membantu sistem peredaran darah, otot, dan saraf ibu berjalan dengan normal.Sumber kalsium yang baik bisa ditemukan pada susu, yoghurt, keju, ikan dan seafood yang rendah merkuri, seperti salmon, udang, dan ikan lele, tahu yang mengandung kalsium dan sayuran berdaun hijau tua.Tubuh Bumil membutuhkan zat besi untuk membuat hemoglobin, yaitu protein dalam sel darah merah yang bertugas membawa oksigen ke jaringan. Tubuh ibu membutuhkan zat besi untuk membuat lebih banyak darah untuk memasok oksigen ke bayi.Bila Bumil tak mendapatkan asupan zat besi yang cukup, bisa mengalami anemia defisiensi besi yang dapat menyebabkan ibu menjadi mudah lelah. Selama kehamilan, ibu membutuhkan asupan zat besi dua kali lipat dari yang dibutuhkan wanita tidak hamil.Itulah kelima nutrisi yang disarankan untuk kebutuhan gizi seimbang Bumil. Selama kehamilan berlangsung, memang Bumil lebih disarankan untuk berkonsultasi kepada dokter terkait makanan yang dimakan oleh Bumil.