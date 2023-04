Puteri Indonesia 2022 Laksmi DeNeefe Ingin Anak dari Keluarga Prasejahtera Gemar Membaca

(FIR)

: Putri Indonesia 2022, Laksmi DeNeefe Suardana, bekerja sama dengan Yayasan Indonesian Street Children Organisation (ISCO) melakukan peresmian kegiatan bimbingan pendidikan, Kamis, 13 April 2023, di Gedung Mustika Ratu.Sebagai bentuk kepedulian terhadap dunia pendidikan dan literasi anak di Indonesia, ISCO pun mewakili dari anak-anak kurang mampu di wilayah Cipinang dan Manggarai. Program bertujuan untuk membantu anak-anak kurang mampu di bawah dampingan ISCO untuk mendapat kesempatan dan akses dalam dunia pendidikan dan literasi.Julinda Dewi S, Director Executive ISCO Foundation, mengatakan bahwa Laksmi yang pertama kali menghampiri tim ISCO untuk bekerja sama. Laksmi pun juga turun untuk mengajarkan anak-anak membaca dengan mengunjungi salah satu sanggar dari beberapa titik di Jakarta.Laksmi yang telah tertarik dengan dunia pendidikan dan literasi sejak dahulu, yakin bahwa pemimpin besar harus paham literasi dan percaya bahwa pendidikan merupakan kunci di masa depan. Anak-anak keluarga prasejahtera di pemukiman padat penduduk kerap kali tidak mendapat akses yang setara dalam hal pendidikan dan literasi.Dalam hal ini, Laksmi berkeinginan membantu anak-anak dampingan ISCO untuk memberi bimbingan selama kurang lebih enam bulan. Bentuk dampingan yang diberikan pun beragam, mulai dari kegiatan belajar dan membaca bersama, bermain, serta penggalangan donasi baik dalam bentuk buku maupun dana.“Melihat mereka secara langsung really motivated me to help with their education for their future. Mereka mempunyai mimpi yang besar tetapi edukasi yang terbatas sehingga susah untuk mereka to realise their dreams. Lebaran is the perfect way to give back to them,” tutur Laksmi.Budaya membaca saat ini tentu telah bergeser seiring terpaan media sosial yang begitu masif. Banyak masyarakat termakan berita hoax karena malas untuk sekedar membaca apalagi melakukan validasi.Mengajarkan gemar membaca pada anak tentu dapat mencegah anak-anak dari berita bohong yang beredar. Terlebih dengan membaca, anak-anak dapat mengenal dunia yang lebih luas sehingga mereka bisa menggantungkan cita-cita setinggi-ingginya dan memberi perubahan untuk Indonesia kelak.“Harapan kami dengan adanya program ini adalah anak-anak dapat semakin gemar dalam membaca, terutama adik-adik dampingan ISCO yang menjadi Duta Baca dapat berkontribusi bagi lingkungan sekitar mereka dan dengan kolaborasi bersama Laksmi, semakin banyak orang yang mensupport kegiatan Literasi ISCO Foundation,” pungkas Julinda.