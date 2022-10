Persahabatan dalam Pernikahan, Jadikan Hubungan Semakin Erat dan Langgeng

(Jadikan pasangan merasa seperti prioritas utama, saling menghormati, perlakukan satu sama lain dengan setara. Foto: Ilustrasi/Pexels.com)

Cara membangun persahabatan pernikahan:

(TIN)

Teman secara sederhana didefinisikan oleh Merriam Webster Dictionary sebagai seseorang yang disukai dan nikmati bersama. Sementara best friend, sebagai teman terdekat dan tersayang.Teman memiliki minat yang sama dan sahabat bahkan berbagi suka dan duka dalam hidup. Memiliki pasangan sebagai sahabat dapat menjadi salah satu manfaat besar dari pernikahan.Jika kamu dan pasangan sudah berteman baik, itu luar biasa. Jika tidak, mungkin ini saatnya untuk memahami pentingnya persahabatan dalam pernikahan.Pakar hubungan John Gottman, profesor di University of Washington, dan penulis The Seven Principles for Making Marriage Work mengatakan, " Pernikahan yang bahagia didasarkan pada persahabatan yang mendalam dan persahabatan itu adalah inti dari pernikahan yang kuat."Penelitian Gottman seperti yang telah dilansir dari PsychCentral telah menunjukkan bahwa persahabatan berkualitas tinggi dalam pernikahan merupakan prediktor penting dalam kepuasan romantis dan fisik.Memiliki pasangan sebagai sahabat bisa menjadi salah satu manfaat besar dari pernikahan. Persahabatan merupakan salah satu ciri pernikahan yang bahagia dan langgeng, sekaligus menjadi pondasi pernikahan yang sehat.Penelitian telah menunjukkan bahwa pasangan yang memiliki persahabatan yang hebat memiliki persentase kepuasan pernikahan yang lebih tinggi secara keseluruhan.Faktanya, hubungan emosional yang dimiliki pasangan menikah dikatakan lima kali lebih penting daripada keintiman fisik mereka.Pasangan yang berteman menantikan untuk menghabiskan waktu bersama, dan benar-benar menyukai satu sama lain. Aktivitas dan minat mereka justru menjadi meningkat karena mereka memiliki orang favorit untuk berbagi pengalaman hidup.Membangun dan memelihara persahabatan pernikahan dapat memperkuat pernikahan karena persahabatan dalam pernikahan dikenal dapat membangun keintiman emosional dan fisik.Persahabatan membantu pasangan menikah merasa cukup aman untuk lebih terbuka satu sama lain tanpa khawatir dihakimi atau merasa tidak aman.Memelihara dan membangun persahabatan dalam pernikahan memang membutuhkan latihan dan membutuhkan waktu dan usaha. Di bawah ini adalah beberapa keterampilan dan teknik membangun persahabatan dalam pernikahan.- Waktu: Habiskan waktu berkualitas bersama- Komunikasi: bicara dan berbagi tentang kehidupan sehari-hari- Kepercayaan: jujur dan setia- Minat: temukan minat yang sama bersenang-senang satu sama lain. Tertawa bersama buat kenangan abadi Lakukan dan coba hal baru bersama- Tujuan: tetapkan dan bekerja menuju tujuan hidup satu sama lain. Mimpi bersama- Prioritas: jadikan pasangan merasa seperti prioritas utama, saling menghormati, perlakukan satu sama lain dengan setara, saling mendukung kesuksesan masing-masing, bersandar pada saat dibutuhkan, menghargai pasangan, saling perhatian, saling memaafkan satu sama lain-tidak menyimpan dendam.Mengenal pasangan dengan baik adalah elemen kunci untuk menjadi atau tetap berteman baik dengan pasangan. Keintiman fisik mungkin memudar dalam pernikahan, tetapi keintiman emosional jangan sampai hilang.Persahabatan sejati berlangsung seumur hidup. Jika kamu dan pasangan mengalami kesulitan membangun atau memelihara persahabatan itu, terapis pernikahan dan keluarga dapat membantu.