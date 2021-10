Mengintip Menu Sarapan Sehat ala Kate Middleton untuk Anak-anaknya

(FIR)

Ketika membicarakan menu sarapan dari keluarga Duchess of Cambridge ini, mungkin banyak yang berpikiran bahwa mereka akan makan dengan sarapan yang mewah atau fancy. Namun nyatanya, keluarga ini mempersiapkan menu sarapan hampir sama seperti kebanyakan orang dan memilih sarapan dengan makanan yang sehat Makanan yang dipilih oleh Kate Middleton untuk sarapan anggota keluarganya tersebut cenderung merupakan pilihan sarapan yang sehat. Ia juga memiliki kemampuan memasak.“Kate adalah juru masak yang luar biasa dan antusias. Dia akan mencoba apa saja,” kata Marry Bery, seorang pembuat roti terkenal.Menurut MailOnline, ibu dari 3 anak ini menyukai minuman smoothies yang kaya akan nutrisi. Sama seperti yang dilakukan oleh selebriti-selebriti dunia. Istri dari Pangeran William ini menyukai kombinasi dari kale, spirulina, matchha, bayam, selada romaine, cilantro, dan bluberi yang dijadikan minuman sehat pada saat sarapan.Kate juga disebut-sebut menyukai semangkuk oatmel untuk sarapan. Dan memang, semangkuk bubur oatmeal saat sarapan dapat dicerna lebih lambat. Dengan begitu, bisa membantu Kate dalam melaksanakan tugas-tugasnya di pagi hari.Lalu, apa sarapan yang biasa dikonsumsi oleh anak-anak dari Pangeran William dan Kate Middleton, yaitu Prince George, Princess Charlotte, dan Prince Louis di pagi hari?Dikutip dari Hello Magazine, ketika Kate mengunjungi LEYF (London Early Years Foundation) Stockwell Gardens Nursery and Pre-school pada Januari 2020 lalu, ia menyajikan sarapan sendiri untuk anak-anak di sana dan berbicara mengenai preferensi sarapan untuk keluarganya.Manajer sekolah Michelle Samuels mengatakan, anak-anak Kate menyukai apel dan sereal di pagi hari, dan dari pembicaraan itu ia menanyakan mengenai apa saja buah kesukaan anak-anak di sekolah.Michelle juga membeberkan mengenai buah favorit Duchess of Cambridge tersebut, Ia mengatakan bahwa Kate menyukai pepaya, kepada anak yang tidak suka pepaya. Setelah itu, anak tersebut mau mencoba untuk makan buah pepaya.