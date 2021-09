Bunga Zainal dan Zivanna Letisha Berbagi Pengalaman Merawat Buah Hati

(ELG)

Artis Bunga Zainal dan Zivanna Letisha membagikan pengalaman dalam merawat dan mendidik buah hati mereka. Masalah kebersihan makanan dan lingkungan sekitar menjadi fokus keduanya.Bagi Bunga Zainal, perlindungan untuk keluarga di masa pandemi ini sangat penting, baik dari dalam maupun dari luar. Dari dalam misalnya dia selalu memberikan makanan bergizi seperti sayur. Bintang film Dancing in the Rain ini punya trik khusus jika sang anak tidak suka makan sayur."Umumnya anak-anak tidak suka makan sayur, tapi saya ada tips buat ibu-ibu agar anak mau makan sayur. Mulai biasakan anak makan sayur dengan fokus satu jenis sayuran dulu, jangan dicampur-campur. Kalau anaknya sudah suka bisa ganti jenis lain atau bisa dicampur. Dengan fokus pada satu jenis sayuran, juga bisa membantu menguji alergi pada anak," jelas Bunga Zainal dalam acara Talkshow Prima Protect Plus.Sementara Zivanna Letisha yang saat ini sedang mengandung anak kembar berbagi tips mengenai edukasi anak selama masa pandemi agar memiliki sifat proaktif. Menurut Miss Indonesia 2009 ini, mendidik anak di masa pandemi memang merupakan tantangan tersendiri bagi kaum ibu."Karena sebagian besar waktu dihabiskan di dalam rumah. Berikan kebebasan berekspresi kepada anak, namun tetap dalam pengawasan. Jalin komunikasi yang intens, jauhkan gadget pada saat ngobrol dengan anak. Fokus dengarkan apa yang diutarakan oleh si anak," jelas Zivanna."Jika anak menyampaikan masalah, ajak dia untuk mencari solusi bersama. Misalnya anak mengatakan dia bosan, solusinya menurut dia misalnya mau ganti jenis permainan, biarkan dia menjalankannya selama masih aman dan tidak membahayakan si anak," lanjut dia.Menurut Zivanna dan Bunga, pandemi bukanlah penghalang untuk memberikan yang terbaik bagi keluarga. Karena itu, mereka berupaya memberikan perlindungan maksimal dengan memilih produk-produk yang terbaik yang diberikan bagi seluruh anggota keluarga."Kami mengomunikasikan sabun kesehatan Prima Protect Plus sebagai pilihan Ibu Indonesia, karena Ibu yang biasanya paling konsen dalam memilih yang terbaik bagi keluarga. Saat ini konsumen Indonesia memiliki pilihan sabun kesehatan berkualitas, aman dan memberi manfaat optimal dengan perlindungan hampir 100% terhadap kuman," jelas Harianus Zebua, Head of Corporate and Marketing Communication OT Group.