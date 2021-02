Bayi Ternyata Boleh Makan Banyak Lemak

Ilustrasi-Unsplash

Jakarta: Lemak adalah salah satu hal yang perlu diberikan dalam Makanan Pendamping Air Susu Ibu. Dan menariknya, menurut pakar, lemak ini boleh dikonsumsi tanpa batasan seperti yang orang dewasa biasa lakukan.



dr. Arum Dyah K, dokter umum dan konselor menyusui menyebutkan bahwa



menurut AAP,



Berbeda dengan orang dewasa, bayi dan anak di bawah 2 tahun, tidak ada pembatasan jumlah lemak dan kolesterol. Sebab kedua zat tersebut dibutuhkan oleh otak dan pertumbuhan bayi dan anak. Komposisinya sekitar 30-45 persen dari total kalori.



Berikut sedikit panduan mengenai pemberian lemak tersebut seperti diutarakan dr. Arum Dyah K, dokter umum dan konselor menyusui:

Pemberian lemak pada bayi berusia 6-8 bulan

Bayi berusia 6-8 bulan komposisi lemaknya butuh sekitar 60-90 kkal per hari. Ini bisa didapatkan dari per kali makan:



-2.5 ml atau 1/2 sendok teh minyak kelapa, jagung, kedelai.



-20 gram santan.

Pemberian lemak pada bayi berusia 9-11 bulan

Sementara, bayi berusia 9-11 bulan komposisi lemaknya butuh sekitar 90-135 kkal per hari. Ini bisa didapatkan dari:



-1 sendok teh minyak kelapa, jagung, dan kedelai.



-40 gram santan.

Pemberian lemak pada bayi berusia 12-23 bulan

Dan terakhir, bayi berusia 12-23 bulan komposisi lemaknya butuh sekitar 240 kkal per hari. Ini bisa didapatkan dari per kali makan:



-1 setengah sendok teh minyak kelapa, jahung, kedelai.



-50 gram santan.



“Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, pada anak-anak tidak ada pembatasan lemak. Sebab lemak merupakan zat gizi makro yang penting untuk pertumbuhan otak bayi. Jadi sedari awal pun bayi sudah bisa mendapatkan produk lemak. Namun perlu diingat, di protein hewani pun, kandungan lemak juga ada ya,” pungkas dr. Arum dalam Rompi di Aplikasi Orami Parenting.

