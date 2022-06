Manfaat Mainan sebagai Media Pembelajaran Anak Usia Dini

(FIR)

Dunia anak adalah dunia untuk mereka bermain. Dengan bermain tumbuh kembang anak akan berjalan efektif, terutama dengan permainan yang mereka mainkan.Fungsi dasar mainan adalah membuat waktu bermain lebih menyenangkan. Dengan memberikan mainan edukatif maka akan membantu anakmu mengembangkan kemampuan dasar mereka seperti pemikiran kognitif, sensorik, motorik dan kreativitas mereka.Mainan juga menjadi media pembelajaran untuk anak usia dini. Dalam acara talk show yang diadakan bersamaan dengan penyerahan mainan edukasi di Sikka, hadir sebagai pembicara Cecilia Sinaga selaku Psikolog Klinis Anak. Ia mengungkapkan, mainan merupakan media atau benda konkrit yang digunakan untuk beraktivitas atau berbagi kesenangan dengan orang lain.Menurut Cecilia, keberadaan mainan mendatangkan manfaat bagi anak usia dini. Sebab bermain adalah dunia anak, mainan menjadi media atau alat peraga dalam bermain."Mainan merupakan tools atau alat bantu yang digunakan untuk berbagi kesenangan dengan orang lain," ungkap Cecilia saat menghadiri acara Toys Kingdom Wujudkan Senyum Untuk Anak NTT Melalui Program Toys For Kids.Banyak anak-anak yang kurang beruntung dalam masa tumbuh kembangnya seperti yang dialami anak usia dini di Sikka, Nusa Tenggara Timur. Hal ini yang membuat toys kingdom tergerak untuk memberikan mainan edukasi kepada anak-anak di Sikka, untuk membantu perkembangan kecerdasaan anak melalui program Toys For Kids. Ini merupakan program CSR yang dilakukan oleh Toys Kingdom secara reguler yang bekerjasama dengan Kawan Lama Foundation."Dalam pelaksanaan program Toys For Kids 2022 ini, Toys Kingdom mengajak para pelanggan untuk ikut berpartisipasi dalam program ini dengan cara turut berpartisipasi membeli mainan favorit dengan harga khusus untuk didonasikan," ujar Ellen Widodo, selaku GM Marketing Communication PT.Toys Games Indonesia."Periode berlangsung dari bulan Desember 2021 hingga Januari 2022 yang diselenggarakan di toko Toys Kingdom Jabodetabek, dan program ini mendapatkan antusiasme cukup baik dari pelanggan sehingga terkumpul lebih dari 500 mainan edukatif," tambah Ellen Widodo.